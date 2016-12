FÂNTÂNELE - Teren de sport pentru elevi

Primăria Fântânele va inaugura în perioada următoare terenul de sport al şcolii generale din localitate, care a fost amenajat cu fonduri de la bugetul local şi de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Terenul, care măsoară 1.000 de metri pătraţi, este multifuncţional şi beneficiază de gazon sintetic, nocturnă şi drenaj extern. Pentru construcţia acestui teren de sport s-au cheltuit aprox. 400.000 de lei, din care CJC a alocat 200.000 de lei. „Este o lucrare de calitate. Terenul se adaugă la şcoala cu clasele I-VIII, care a fost reabilitată, şi care oferă condiţii excelente de studiu. Puţine şcoli din judeţ se pot lăuda cu o astfel de clădire şi cu un astfel de teren”, a spus primarul comunei, Gheorghe Popescu. Şeful administraţiei locale a precizat că, deşi lucrarea la teren a fost începută cu o firmă, pînă la urmă, proiectul s-a derulat în regie proprie. „Firma care a realizat iniţial lucrările de reabilitare a pierdut contractul pentru că şi-a bătut joc de proiect. A lucrat de mîntuială şi a încercat să lucreze prost şi să ne ia banii rapid. Cînd am văzut cum arăta terenul, am desfăcut contractul şi am preferat să-l facem noi. Acum arată ca un adevărat teren de sport, pe care apa nu poate să băltească”, a mai spus Gheorghe Popescu.