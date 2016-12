Fântânele, în colaps financiar?

Primarul comunei Fântânele, Gheorghe Popescu, a declarat că administraţia locală este în prag de colaps din cauza situaţiei financiare precare cu care se confruntă comuna în acest an. Popescu a spus că, din cauza politicii aplicare de Ministerul Finanţelor la calcularea sumelor ce revin administraţiilor locale, Primăria Fântânele este în acest an în prag de faliment. Situaţia dezastruoasă se înregistrează din cauza faptului că, faţă de 2010, când bugetul de venituri şi cheltuieli a fost de 900.000 de lei, în acest an bugetul este estimat la 200.000 de lei, insuficient pentru nevoile comunei. „Anul trecut au fost încasate sume importante din taxe pentru autorizaţii de construcţii şi din impozitul pe salarii la puncte de lucru. Majoritatea acestor taxe au provenit în urma construcţiei parcului eolian pe teritoriul comunei Fântânele. Numai că, aceste venituri au fost provizorii, ceea ce face ca, în acest an, ele să nu se mai regăsească în vistieria Primăriei. Problema nu a fost înţeleasă de cei Ministerul Finanţelor, care au calculat greşit indicatorii de echilibrare a bugetelor. Asta înseamnă că ne-am trezit cu un buget de peste trei ori mai mic faţă de anul trecut. Cei 200.000 de lei nu ne ajung decât pentru plata salariilor angajaţilor Primăriei pentru doar şapte luni. În rest, nu avem bani pentru nimic. Nici măcar pentru a plăti facturile la iluminatul public”, a spus Gheorghe Popescu. Primarul a adăugat că a făcut apel la toate autorităţile judeţene şi naţionale pentru ca cei de la Finanţe să recalculeze indicatorii de echilibrare a sumelor de la buget, astfel încât Fântânele să poată primi mai mulţi bani de la bugetul de stat. „Dacă nu vom găsi înţelegere, Primăria Fântânele va trage obloanele la propriu. Stingem lumina de pe străzi şi nu vom mai furniza apă populaţiei. Situaţia financiară a noastră este dramatică din cauza politicii actualului Guvern, care a strâns cureaua până ne-a sugrumat”, a spus Popescu.