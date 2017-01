Fântânele, în pragul colapsului financiar

? BUGET DIMINUAT ? Primarul comunei Fântânele, Gheorghe Popescu, a declarat că toate încercările sale de a redresa financiar comuna au fost sortite eşecului. Popescu a afirmat că nici măcar după vizitele la Direcţia de Finanţe Publice sau la Trezoreria Statului nu a reuşit să obţină mai mulţi bani la bugetul local. Primarul a adăugat că, dată fiind lipsa de bani de la buget, administraţia locală este în prag de colaps. Popescu a spus că acest lucru este cauzat de politica aplicată de Ministerul Finanţelor la calcularea sumelor ce revin administraţiilor locale. „Primăria Fântânele este, în acest an, în prag de faliment. Situaţia dezastruoasă se înregistrează din cauza faptului că, faţă de 2010, când bugetul de venituri şi cheltuieli a fost de 900.000 de lei, în acest an bugetul este estimat la 200.000 de lei, insuficient pentru nevoile comunei. Anul trecut au fost încasate sume importante din taxe pentru autorizaţii de construcţii şi din impozitul pe salarii la puncte de lucru. Majoritatea acestor taxe au provenit în urma construcţiei parcului eolian pe teritoriul comunei Fântânele. Numai că aceste venituri au fost provizorii, ceea ce face ca, în acest an, ele să nu se mai regăsească în vistieria Primăriei. Problema nu a fost înţeleasă de cei de la Ministerul Finanţelor, care au calculat greşit indicatorii de echilibrare a bugetelor. Asta înseamnă că ne-am trezit cu un buget de peste trei ori mai mic faţă de anul trecut. Cei 200.000 de lei ne ajung doar pentru plata salariilor angajaţilor Primăriei, dar numai până la sfârşitul lunii iulie. În rest, nu avem bani nici măcar pentru a plăti facturile la iluminatul public”, a spus Gheorghe Popescu.

? UTILITĂŢI NEACHITATE ? Primarul a spus că, dacă nu se vor găsi soluţii pentru a mări bugetul, Primăria nu va mai avea bani pentru utilităţi. „Practic, din august putem pune lacătul pe Primărie. Toată lumea crede că Fântânele e o comună bogată pentru avem aceste eoliene, dar realitatea este cu totul alta”, a spus Gheorghe Popescu. El a adăugat că ultima speranţă a autorităţii locale rămâne Consiliul Judeţean Constanţa, unde primarul va merge în audienţă.