Filmul olandez „Fantoma de la cinema/ The Phantom of the Cinema\" de Erik van Shaaik (2008) a obţinut trofeul Anim\'est la gala de închidere a festivalului (2-11 octombrie), care a avut loc, sîmbătă seara, la cinematograful Patria din capitală. Scurtmetrajul „Fantoma de la cinema\" spune, într-un stil vizual unic, ce se petrece în spatele ecranului de proiecţie. De altfel, „Fantoma de la cinema\" este şi propunerea Olandei pentru Oscarurile de scurtmetraj. Trofeul Anim\'est, în valoare de 2.500 de euro, a fost oferit de Institutul Cultural Român.

Din juriul pentru ficţiune-internaţional (lungmetraj şi scurtmetraj) au făcut parte Alex. Leo Şerban, Guilaine Bergeret şi Georges Schwizgebel. În cadrul galei de premiere, regizorul de film de animaţie Luminiţa Cazacu a fost distinsă cu un premiu pentru întreaga activitate. Creatoarea celebrului pinguin Pin Pin a fost descrisă de artistul Matei Branea, care i-a şi înmînat premiul, ca fiind „o persoană care şi-a început cariera la Animafilm (studiourile în care se făceau animaţii româneşti, pînă la începutul anilor \'90, n.r.) şi a pus umărul la finanţarea animaţiei\".

Premiul pentru cel mai bun lungmetraj, în valoare de 1.000 de dolari, a fost oferit filmului „Pianul din pădure/ Piano Forest\" de Masayuki Kojima (Japonia, 2007). Totodată, premiul pentru cel mai bun scurtmetraj, în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului „Mei Ling\" de Stephanie Lasanque şi Francois Leroi (Franţa, 2009), în timp ce menţiunea specială la această categorie a fost acordată filmului „Aripi şi vîsle/ Wings and Oars\" de Vladimir Lesciov (Letonia, 2009).

Premiul pentru cel mai bun film studenţesc, în valoare de 500 de euro, a fost acordat pentru „Să nu conduci niciodată cînd eşti mort/ Never Drive a Car When You\'re Dead\" de Gregor Dashuber (Germania, 2009). La această categorie au fost acordate şi două menţiuni speciale, datorită nivelului ridicat al competiţiei, potrivit reprezentanţilor juriului. Astfel, au primit menţiuni speciale „Aşa spun păsările/ According to Birds\" de Linde Faas (Olanda, 2008) şi „Plante moi/ Soft Plants\" de Emma de Swaef (Belgia, 2008).

Premiul pentru cel mai bun film românesc, în valoare de 2.500 de lei, a fost acordat producţiei „Copacul urban/ Urban Tree\" de Vali Chincişan (România, 2009), iar menţiunea specială a juriului pentru film românesc a mers către „Zgomot alb/ White Noise\" de Marius Pandele. De asemenea, distincţia pentru cel mai bun film din secţiunea Balkanimation, care anul acesta, a fost pentru prima dată, competitivă, a fost acordată filmului „Trei surori şi Andrei/ Three Sisters and Andrey\" de Boris Despotov şi Andrei Paounov (Bulgaria-Germania, 2009). Premiul are o valoare de 1.000 de dolari. Menţiunea specială a aceleiaşi secţiuni a revenit titlului „Firul Ariadnei\" de Bertoti Attila (România-Ungaria, 2009). Juriul pentru secţiunea românească, Balkanimation şi competiţia studenţească a fost format din Anne Brotot, Francoise Cathala şi Luminiţa Cazacu.

La categoria „Videoclip şi reclamă\", premiul pentru cel mai bun videoclip (cu o valoare de 500 de dolari) i-a revenit lui Bill Plympton pentru Mexican Standoff – „Falling Into You\" (SUA, 2008). De altfel, Plympton a fost invitatul special al ediţiei de anul trecut a Anim\'est. Menţiunea specială oferită de juriul categoriei a revenit videoclipului The Parachute Ending – „Birdy Nam Nam\" (regia Steve Scott, 2009). Premiul pentru cel mai bun clip publicitar a fost adjudecat de Fabrica de desene - Daniel Panaitescu, pentru „Căţelul negru pişăcios/ Crazy Peeing Dog\". Juriul pentru videoclip şi reclamă a fost compus din George Dorin Andreeaşu (Gojira), Dani Macarie şi Doru Trăscău. Premiul publicului pentru un film din secţiunea „Mosaic-scurtmetraj\", constînd în echipamente în valoare de 300 de euro, a revenit filmului „Poşta!/ Post!\" de Matthias Bruhn şi Christian Asmussen (Germania, 2008).

Anul acesta, Anim\'est a cuprins 400 de filme împărţite în 15 secţiuni, cu un total de 199 de filme în competiţie. Potrivit organizatorilor, pînă sîmbătă seara, festivalul a adunat 12.000 de spectatori. Duminică seara, la Patria, au rulat filmele cîştigătoare ale festivalului.

Cel mai important festival de film de animaţie din România, Anim\'est, contabilizează, pentru primele trei ediţii, 900 de filme proiectate şi peste 18.000 de spectatori. În plus, odată cu dezvoltarea Anim\'est, s-a putut observa creşterea interesului pentru filmul de animaţie, atît din partea publicului, cît şi din partea profesioniştilor, pentru care festivalul a devenit o punte de lansare. Consacrat pe plan internaţional, festivalul a primit, în ultimii trei ani, invitaţi precum: John R. Dilworth şi Bill Plympton (nominalizaţi la Premiul Oscar), Hayo Freitag şi Juan Pablo Zaramella, dar şi românii Ion Truică (selecţionat în competiţia Festivalului de la Cannes) şi Mihai Bădică. Competiţia şi programele speciale ale evenimentului includ, în fiecare an, cele mai importante filme de animaţie realizate în anul precedent, premiate la Cannes, Annecy (cel mai mare festival de film de animaţie din lume), Animadrid, Animateka sau alte festivaluri importante.