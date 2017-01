FANTOMATICA MONEDĂ DE UN BAN

Recent anunţatele măsuri de înăsprire a condiţiilor de creditare în sistemul bancar autohton m-au făcut să-mi amintesc de acest subiect, despre care doream de mai multă vreme să scriu un editorial. Să vedeţi ce am descoperit, cu ajutorul unui amic care este expert contabil!

De cînd nu v-aţi mai întîlnit cu moneda de un ban? Repet: de un ban, nu de cinci bani! Fac această precizare, deoarece ele sînt foarte asemănătoare şi se confundă, deseori. Nu mai ţineţi minte de cînd n-aţi mai avut prin mărunţişul din buzunar o monedă de un ban? Nici eu nu mai ştiu de cînd n-am mai văzut la faţă o asemenea monedă! Cum vi se dă restul, la magazin, cînd suma se termină între 1 şi 4 bani sau între 6 şi 9 bani? Nu-i aşa că vi se rotunjeşte suma, fie în minus, fie în plus?! Dar cîţi dintre noi mai au răbdare să-şi numere mărunţişul pînă la ultimul ban sau să aştepte restul, pînă la ultima monedă…Vă spun eu cine sînt cei care fac asta: pensionarii şi oamenii foarte săraci! Am stat de vorbă, într-o zi, cu unul dintre aceştia, iar omul mi-a explicat nedumerirea şi nemulţumirea sa. „Mi-am făcut socoteala că risipesc, în acest fel, peste 10 lei noi, pe lună, ceea ce, pentru unul ca mine, este o sumă destul de mare!” - mi-a explicat bătrînul care are o pensie de 380 de lei noi. „Cu 10 lei noi eu îmi pot cumpăra cam trei sferturi din pîinea pe care o mănînc într-o lună!” - a tras concluzia acelaşi.

I-am povestit unui amic, despre care vă spuneam că este expert contabil, descoperirea mea. Reacţia sa m-a luat prin surprindere: „Să fii tu sănătos, de cînd cunosc situaţia asta!” Fac precizarea că soţia amicului meu este proprietara unui mic magazin alimentar din Bucureşti, iar bărbatul îi ţine contabilitatea. „De vreo jumătate de an, dacă nu şi mai mult, moneda de un ban este aproape dispărută de pe piaţă!” - mi-a spus el. „Soţia mea se confruntă zilnic cu aceeaşi situaţie, la magazin. Uneori, avem zile în care ne apar pînă la 100 de lei noi, surplus la încasări, din cauză că nu putem să dăm restul cum trebuie” - m-a lămurit amicul în final. Cînd am încercat să facem împreună o socoteală aproximativă, mie unul aproape că nu mi-a venit să cred ce am descoperit. Rotunjind în plus, la 100 de lei pe zi, încasările constante ale oricărui magazin alimentar, cu excepţia supermarketurilor, şi înmulţind cu cifra medie modestă a 10.000 de magazine alimentare în mediul urban, pe întreaga ţară (deşi sînt mai multe!), rezultă un milion de lei noi zilnic, adică 10 miliarde de lei vechi, care se evaporă din buzunarele noastre, în fiecare zi!!... Vă vine să credeţi aşa ceva?

Acest editorial se vrea şi un semnal public pentru Banca Naţională, dacă va fi citit de cine trebuie. Începînd de mîine, vă invit să vă număraţi cu atenţie restul pe care îl primiţi la orice magazin…