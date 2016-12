Fantomele comunismului, încătușate și în zeghe, la Muzeul de Istorie

08:20:57 / 02 Aprilie 2015

Am trăit acele vremuri

Sunteți complet idioți. Am trăit acele vremuri si nu am simțit decât un patriotism muncitoresc : oameni săraci dar cinstiti . După terminarea facultății , gratis, am muncit in trei schimburi pentru țara . Sănătatea era gratis, stațiunile de odihna erau pline de sindicaliști ce aveau bilete luate gratis, muzica si voie buna in restaurante . Doar Europa LIBERA spurca in van. Domnule Hurezeanu va amintiți de marea minciuna , 60.000 morți la Timișoara ? Acum faceți pe marele Guru.Rusine!