Fără ajutoare pentru oamenii capabili să muncească

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, vineri, că nu va susţine acordarea de ajutoare sociale pentru cei care au capacitate de muncă şi şansa de a ocupa un loc de muncă. Potrivit demnitarului, în acest an, Ministerul Muncii „oferă legi bune”. Mai exact, a fost elaborat un pachet de legi pe zona socială care, din punctul de vedere al ministrului, „este extrem de pozitiv”, promovând calitatea serviciilor oferite. „Ne ducem spre cei care au într-adevăr nevoie de ajutoarele sociale. Dacă reuşim să facem această reformă, vom avea servicii de calitate şi servicii oferite celor care sunt în situaţii de excluziune socială şi care vor fi principalii beneficiari. Nu voi susţine ajutoare sociale pentru cei care au capacitate de muncă şi şansa de a ocupa un loc de muncă”, a declarat ministrul Muncii. Mai mult, el a adăugat că informaţia potrivit căreia nu ar exista locuri de muncă nu este adevărată. „Uitaţi-vă la ofertele de pe piaţă. În perioadele bune, avem 10.000-11.000 de locuri de muncă, iar în perioadele de iarnă avem 5.000-6.000 de locuri de muncă. Atât timp cât piaţa poate oferi locuri de muncă şi acestea sunt eligibile pentru cei din şomaj, eu cred că este o piaţă deschisă pentru cei interesaţi să muncească”, a spus Botiş. Din păcate, deşi, întra-adevăr sunt oferte de muncă, acestea nu corespund, întotdeauna, cu pregătirea şomerilor. Cei mai norocoşi dintre aceştia pot participa la cursuri de formare profesională, însă nu întotdeauna acestea corespund cu cererea de pe piaţă, ceea ce face ca respectiva persoană să aibă două specializări, nici una potrivită pentru a ocupa un loc de muncă liber. Sau, poate găsi un loc de muncă într-un oraş în capătul opus al ţării. În plus, în perioada verii, cele mai multe locuri de muncă sunt sezoniere, în Turism sau Agricultură. O persoană care are o familie nu se poate baza pe un asemenea job, la fel cum nu se poate muta la mii de kilometri distanţă de casă, să cheltuie întregul salariu pe chirie.