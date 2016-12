“Fără ajutor plecăm din ţară”

08:45:49 / 07 Martie 2014

Toti oamenii muncii de la privat sunt in aceasi situatie! Toti iau salariu minim pe economie, muncesc zilnic de dimineata pana seara, orele suplimentare Niciodata nu sunt platite. Daca medicii, rezidentii spun ca nu sunt multumiti de renumerare atunci NOI ceilalti ce sa mai zicem? Pai ei pleaca pt ca noi le umplem spitalele, pt ca cu asa stil de "viata"in tara( a angajatilor la privat) e imposibil sa nu te imbolnavesti fizic si psihic, si bani nu are nimeni deci medicii au ajuns la concluzia sa plece pe bani decenti daca tot muncesc pe rupte, pe nimic. Si ramanem NOI sa muncim PE RUPTE PT NIMIC! Mariti salariul minim odata, sa fie ca in UE nu cu 50-100 lei. Tara moare, mor oamenii cu datoriile de gat. Deja oamenii vorbesc cu strainii care trec prin Romania, si toti intreaba cat este salariul nostru, spun ca e foarte scump aici, e ca la ei de scump, dar ei iau minim 1000 de euro, si ne sfatuiesc sa plecam pt a castiga cat meritam, nu 150 euro pe luna!!!