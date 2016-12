Fără aluminiu în nisip!

În ultima vreme se pune tot mai des problema reciclării selective. Totodată, se dă o adevărată luptă pentru conservarea resurselor, dar şi pentru reducerea cantităţilor de deşeuri aruncate în mijlocul naturii. Pentru dezvoltarea durabilă, reciclarea reprezintă o latură esenţială care trebuie implementată în mentalitatea cetăţeanului de rând. În acest sens, ONG-urile şi asociaţiile de profil se implică activ pentru crearea responsabilităţii faţă de un mediu mai curat, dar şi pentru promovarea unei pieţe de desfacere cu produse reciclate. Hârtia, cartonul sau plasticul sunt materiile cele mai facil de reciclat. În acest sens, municipiul Constanţa dispune de puncte de colectare selectivă amplasate în toate cartierele. Şi aluminiul este uşor de reciclat. În acest sens, weekend-ul trecut, în staţiunea Costineşti a fost organizat un eveniment pentru colectarea dozelor de aluminiu.

SĂ RECICLĂM! Schimbarea mentalităţii şi a practicilor legate de colectarea selectivă a dozelor din aluminiu, cât şi asumarea unui comportament civilizat faţă de mediul înconjurător sunt măsuri pe care asociaţia non-profit „Alucro” le-a implementat în rândul turiştilor aflaţi pe plaja din Costineşti, zilele trecute. Recycling Fest 2011 se desfăşoară în două etape şi are ca scop să informeze şi să responsabilizeze un segment de public cât mai larg asupra reciclării dozelor din aluminiu. Evenimentul, care s-a desfăşurat pe plaja Carribean Beach din Costineşti şi care a constituit prima etapă (29 - 31 iulie), a atras un public numeros, dornic de a contribui la asigurarea unui mediu curat. Invitaţia la o “doză” de ecologie sub sloganul “Tu reciclezi, noi te premiem! Fiecare doză de aluminiu contează!” a fost binevenită pentru turiştii aflaţi pe litoral, ei putând să participe şi la o tombolă cu premii - mingi de fotbal, o plimbare cu banana, un aparat foto digital. De asemenea, pentru 15 doze goale din aluminiu aduse în punctul de colectare, turiştii au primit, la schimb, bere sau suc. “Ne aflăm la cel de al treilea an consecutiv al evenimentului. Anul acesta am întâlnit turişti care au participat şi anul trecut la Recycling Fest, iar răspunsul la invitaţia noastră a fost unul pozitiv. Dacă anul trecut, în urma celor două etape ale acţiunii am colectat aproape 350 kg de doze, anul acesta, numai în prima etapă s-au strâns aproape 500 kg de doze”, a declarat directorul general al „Alucro”, Adina Magsi. La sfârşitul săptămânii va avea loc, tot pe plaja Carribean Beach din Costineşti, cea de-a doua etapă a evenimentului Recycling Fest 2011, fiind invitaţi să participe toţi cei care doresc să contribuie la asigurarea unui mediu înconjurător mai curat.