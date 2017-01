08:31:10 / 21 Mai 2016

E fffff usor...

Doritorule urmeaza urmatorii pasi ,iar in maxim 30 zile incepi debransarea/deconectarea: a) adunare generala cu PV de debransare semnat de 51% dintre proprietari, adresa catre Radet ca se doreste acest lucru cu specificatia ca se va face redimensionarea instalatiei, calculul suprafetei radiante ce ramine la radet( Uniunea Asoc de Propr. vi-l face imediat) . Nu va faceti dosare individuale :timp pierdut si bani cheltuiti. Nu aveti contract individual cu Radet ci numai asociatia are acest lucru. Va costa ceva dar crede-ma , merita, in maxim ,maxim 3 ani va recuperati toata investitia: centrala, instalatie etc . Nimeni nu poate schimba o hotarire a Adunarii Generale, deci... e garantat...