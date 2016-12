Fără apă caldă în mai multe cartiere constănțene

08:46:26 / 20 August 2016

Asadar!!!!

Domnule director,noi nu ne spalam cu scuzele dumneavoastra.Si noi nu ne cerem scuze ,dar ne bebransam in masa fara acordul radet si fara sa va ameninintam cum faceti dumneavoastra,Daca faceti o analiza pertinenta ,din 365 de zile calendaristice ,300 de zile va cereti scuze pe banii nostri.Atributia radet este pana la intrarea in subsolul blocului si nu mai departe.Cand vedeti pe cineva ca va demonteaza elemente de instalatie din punctele termice atunci puteti face ce vreti ca este instalatia radet,dar asa...Ma intreb de ce exista contractul cu asociatia de proprietari, daca radet este si proprietarul apartamentelor?Nu stiu cati oameni mai cred in minciunile voastre la pretul de 433 lei gigacaloria,pe care si asa o incarcati la factura in mod consecvent.