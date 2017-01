Fără apă, în prag de Sărbători

În mileniul trei, în pragul Crăciunului, în Năvodari, locatarii unei scări de bloc cară apa cu bidoanele, pentru a avea ce bea şi cu ce găti. Din cauza a doi proprietari care au acumulat datorii pe durata unui an, apa rece pe scară este tăiată începând din 15 noiembrie, după ce fusese oprită, în prealabil, aproape şase luni, din 9 aprilie până pe 30 septembrie. “Toată vară a fost apa rece tăiată, iar acum, de la 15 noiembrie, au tăiat-o din nou. Nu se poate aşa ceva. Apa caldă nu poate fi băută. Iar vara să avem doar apă fierbinte de spălat a fost groaznic. Am depus nenumărate sesizări şi reclamaţii la Primărie, dar nu s-a întâmplat nimic. Am apelat şi la administratorul asociaţiei noastre de proprietari, dar aceasta m-a repezit şi mi-a spus că nu ne poate ajuta cu nimic. Este o lipsă de respect din partea asociaţiei de proprietari pentru cei care îi plătesc”, a spus Ileana Lipan, unul dintre locatarii din scara B a blocului 11 Est, de pe strada Albinelor din Năvodari.

“MĂCAR DE SĂRBĂTORI SĂ AVEM APĂ POTABILĂ”. O altă locatară, Aurora Găitan, a declarat că este nevoită să care apa cu bidoanele de la vecini, deşi ea şi-a plătit facturile la timp, chiar dacă are doar o pensie de handicap de 300 de lei. “Stăm şase persoane în apartament. O am pe mama bolnavă, eu nu aud. Factura la apă vine foarte mare, uneori şi 500 de lei, dar am avut-o plătită la zi, chiar dacă am doar o pensie de handicap de 300 de lei. În ciuda tuturor acţiunilor noastre, pe la Primărie, pe la administraţia asociaţiei, iată-ne, în prag de Crăciun, în situaţia aceasta grea. Sper ca, măcar de Sărbători, să avem apă potabilă la robinete, să nu mai fiu nevoită să o car cu bidoanele de la vecini”, a spus Găitan.

LEGE AR FI PENTRU REZOLVAREA SITUAŢIEI. Conform preşedintelui Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Constanta (UAPC), Marcel Dragu, Legea 230/2007 prevede acţiunile pe care o asociaţie de proprietari este obligată să le ia împotriva datornicilor, pentru a nu fi afectaţi cei care plătesc la zi. “Preşedintele şi comitetul executiv al unei asociaţii au obligaţia să dea penalizări datornicilor după 30 de zile, iar la 90 de zile aceştia trebuie daţi în judecată pentru recuperarea prejudiciului”, a declarat preşedintele UAPC.

“NOI NU NE PIERDEM TIMPUL PRIN TRIBUNALE”. Lege există, dar ea este ignorată de Asociaţia de Proprietari 11 Est, aceasta pentru că conducerea ei, conform administratorului, Ana Vasile, nu are timp de pierdut prin tribunale. “Sunt oameni în comitetul executiv care lucrează şi în tura a treia. Să se trezească cu noaptea în cap şi să se ducă prin săli de tribunale? Noi avem alte probleme de rezolvat, nu să ne plimbăm prin tribunale. Desigur, cei cu datorii mari au fost sesizaţi în legătură cu acestea şi am recuperat o parte din bani. Oricum, la ora aceasta au datorii toţi cei din scară. Dacă nu plăteşti, nu ai apă”, a spus Vasile.