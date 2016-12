Fără bani şi fără speranţe

Primarii de comune au ajuns să facă haz de necaz, încercând să spună că lucrurile merg „ca pe roate“ chiar dacă nu au bani să-şi asigure traiul de la o lună la alta. Cu un picior în groapă şi cu celălalt pe un taluz care stă să se surpe, primarii încearcă să se mintă că poate vor reuşi să iasă la liman cu problemele cu care se confruntă zi de zi. „Nu am primit încă niciun ban de la Guvern, nu mai avem niciun leu în cont şi nici la fondul de rulment nu mai avem niciun leu. La sfârşitul anului trecut am achitat cheltuielile curente şi am rămas fără bani. Erau ultimii 52.000 de lei pe care îi mai aveam“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. Acelaşi primar care spunea, în urmă cu şase luni, că va încuia uşa Primăriei şi va pleca acasă, pare din ce în ce mai convins că asta e calea de urmat dacă nu va primi sprijin nici de la judeţ, nici de la Guvern. „Banii pe care i-am primit de la Trezorerie, din cotele defalcate de TVA, i-am dat pe salariile angajaţilor din primărie şi iar am rămas fără bani. Suntem restanţieri la plata salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap şi la plata ajutoarelor sociale pe luna decembrie, pentru care mai avem nevoie de încă 22.500 de lei. Însă după modificarea legii nici nu ştim ce să le spunem oamenilor. Nu ştim dacă vor primi banii aceştia tot de la noi sau direct de la Guvern“, a spus resemnat primarul. Edilul şef a explicat că aprox. 400 de persoane, care fac obiectul a 81 de dosare de ajutor social, aşteaptă banii pe luna decembrie, la fel ca şi cei 18 însoţitori ai persoanelor cu handicap. Chiar dacă nu se zăreşte nicio veste bună la orizont, primarul încă mai speră să se poată descurca de la o lună la alta.