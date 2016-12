Fără case din cauza insolvenţei

Aproximativ o sută de persoane au participat, ieri, la şedinţa extraordinară a Asociaţiei Păgubiţilor Vectra (APV) Constanţa. „Ne-am întâlnit pentru a vedea încotro ne îndreptăm, ce putem face în continuare pentru a obţine locuinţele pentru care am plătit”, a declarat preşedintele APV, Marian Sofronie. Singura cerere a participanţilor a fost ca reprezentanţii societăţii Vectra Construct Constanţa să onoreze contractele încheiate cu ei şi să le predea locuinţele la termenul promis. Începând cu 2006 şi până la începutul anului 2008, mai mulţi constănţeni au semnat contracte cu grupul Vectra, pentru achiziţionarea unor apartamente din blocuri pe care conducerea societăţii s-a angajat să le construiască. Oamenii au plătit integral sumele cerute şi au aşteptat să-şi primească, la termenul promis, casele. Pe măsură ce termenele prevăzute în contracte se apropiau, cumpărătorii deveneau din ce în ce mai neliniştiţi, având în vedere faptul că pe şantiere lucrările stagnau, iar blocurile erau departe de a fi finalizate. Primele locuinţe ar fi trebuit predate începând cu octombrie 2008, însă acestea nu au fost finalizate nici până în prezent. „Am încercat să vorbim cu reprezentanţii Vectra, dar nu am primit niciun răspuns. Prin urmare, am încercat să aflăm singuri care este motivul acestor întârzieri. Nu mică ne-a fost mirarea când am aflat că pentru firmele din grupul Vectra se deschisese procedura de insolvenţă, ceea ce, după cum ştim, este pasul dinaintea declarării falimentului. Pentru a putea să ne apărăm drepturile, ne-am organizat în APV”, a precizat Marian Sofronie. În acest moment, în cadrul Asociaţiei sunt înregistraţi 137 de membri, în timp ce, neoficial, cifra contractelor încheiate de grupul Vectra pentru locuinţe ar fi de 320.