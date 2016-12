Fără concedieri în Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, recunoaşte deficitul de medici şi asistenţi medicali, motiv pentru care, în acest an, nu va fi disponibilizat personal sanitar, dar va fi reorganizat personalul administrativ. Potrivit acestuia, există spitale din ţară care au câte 25 de contabili, în condiţiile în care ministerul are 14, dar şi spitale care au câte 11 informaticieni. Demnitarul nu vede oportunitatea unui număr atât de mare de personal. În schimb, Cseke a spus că, din 2011, se ia în calcul deblocarea de posturi de medici. “Avem deficit de medici, nu pot să vă ofer o cifră, dar avem deficit şi este evident că în anul viitor va trebui să deblocăm posturi de medici”, a mai spus ministrul. În ceea ce priveşte descentralizarea sistemului sanitar, oficialul a spus că aceasta ar fi trebuit făcută în urmă cu cinci - zece ani şi că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru România ar fi avut un sistem mult mai eficient. El a adăugat că “sistemul bicefal” care a existat în sistemul sanitar românesc a creat multe probleme şi nu a fost eficient, iar acum problemele cu care se confruntă unităţile medicale vor putea fi gestionate mult mai uşor, prin implicarea autorităţilor locale. Potrivit ministrului, efectele acestui proces de descentralizare se vor vedea peste un an, doi.