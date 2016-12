Fără curent electric!

10:25:45 / 12 Iunie 2014

Informatii eronate

Nu este prima data cand aveti articole cu informatii eronate...informati-va inainte sa scrieti un articol. in intervalul 8-16 se opreste curentul electric in comuna Cumpana nu in municipiul Constanta. Numele strazilor de asemenea sunt gresite, George Bacovia nu Bacoviei...