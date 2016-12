Fără curent electric!

06:41:44 / 20 Ianuarie 2014

ILUMINAT PUBLIC- FIRMA FLASH

PE ALEEA DALIEI, IN PARCAREA DE LA MAGAZINUL DE PIESE AUTO, IN ZONA CASEI DE CULTURA,NU FUNCTIONEAZA ILUMINATUL PUBLIC DE PE DATA DE 20 NOIEMBRIE 2013,BLOCURILE L118B1,B2,B3,B4,[ 4 LAMPADARI] ,LA APELURILE TELEFONICE DATE FIRMEI FLASH,CAT SI LA PRIMARIE SECTOR ILUMINAT PUBLIC,SANTEM LUATI IN DERADERE,OARE DE CE?????????????????????????????????