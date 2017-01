Fără curent electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi a reţelelor electrice, precum şi a posturilor de transformare, Enel Distribuţie Dobrogea, Zona MTJT Constanţa, anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după următorul program: astăzi, 29 mai, în intervalul orar 08:00 - 12:00, în localitatea Constanţa, zona Perla Mamaia: Hotel Perla, Aquamagic, Telegondolă, Braseria Neptun+Teren Tenis, Restaurant On Plonge, bl C1, Antena Orange. Între orele 08:00 - 18:00, în loc. Fântânele şi în loc. Tariverde: str. Răsăritului. În localitatea Lumina, în intervalul orar 08:00 - 18:00, străzile: Câmpului, Liliacului, Ghiocei, Vântului, Narciselor, Luceafărului, Mare, Pelican, Năvodari, 22 Decembrie, Eternităţii, Eroilor, Rândunelelor, Cerealelor, Interioară. Între orele 08:00 - 18:00, în localitatea Nazarcea: zona 9 Culme. În intervalul orar 08:00 - 16:00, în localitatea Dunărea şi ferma Zavalu. Între orele 08:00 - 16:00, în localitatea Cernavodă: bl. H1 - sc. A, B, C, D, bl. H2 - sc. A, B, C, D, bl. H3 - sc. A, B, C, bl. H4 - sc. A, B, C, D, bl. H5 - sc. A, bl. H6 - sc. C, D, E, Centrala Termică - bl. H3, str. Cazărmii.