Fără cutremure puternice înainte de 2040

Directorul Institutului de Fizică a Pământului, Gheorghe Mărmureanu, a declarat că zona Vrancea nu poate produce un cutremur cu magnitudinea mai mare de 7,5 pe scara Richter. „Vrancea, din punct de vedere geologic, nu poate produce un cutremur cu magnitudinea mai mare de 7,5 pe Richter. Este cutremurul la care am calculat şi Cernavodă, la care a fost făcută şi Casa Poporului şi tot ce facem este calculat tot pentru 7,5”, a explicat directorul Institutului de Fizică a Pământului. El a precizat că nu ştie când va avea loc următorul cutremur în România şi nici cât de mare va fi, dar analizele făcute, în baza a ceea ce s-a întâmplat până acum, indică faptul că ar urma un cutremur la mare adâncime, dar nu mai devreme de anul 2040. Specialistul susţine că, după anul 2040, până în 2066, există posibilitatea producerii unui cutremur la mare adâncime, a cărui intensitatea ar putea ajunge la 7,2-7,3 sau chiar 7,4 pe scara Richter. Specialistul a mai vorbit şi despre extinderea sistemului de avertizare în caz de cutremur, precizând că acesta ar trebui să funcţioneze şi pentru mass-media şi chiar pentru telefoanele mobile, ceea ce ar însemna că toată lumea ar putea afla cu 30-40 de secunde înainte de producerea seismului. Întrebat dacă România ar putea, în cazul unui cutremur, să se confrunte cu probleme similare celor din Japonia, Mărmureanu a precizat că centrala din Japonia nu a fost proiectată la intensitate seismică maximă şi, în plus, centrala nucleară de la Cernavodă funcţionează după un alt sistem. „Cernavodă nu are nevoie de turnuri de răcire pentru că are apa din Dunăre. Când nu ajunge apa din Dunăre le opreşti, lucru care s-a întâmplat acum patru ani”, a mai spus specialistul.