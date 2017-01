Fără datorii la Voestalpine

Având în vedere situaţia delicată în care a ajuns societatea, conducerea Petromin a vorbit, în ultimele săptămâni, despre planul de restructurare şi proiectele de viitor ale companiei. Tot în acest interval, au fost date publicităţii şi amănunte despre datoriile pe care aceasta le are. Directorul general al Petromin, Florentin Chiforeanu, a declarat că societatea nu are bani de dat către partenerul austriac Voestalpine, în ciuda informaţiei care a circulat în ultimii patru ani, că este garantor al unei sume de 13 milioane de dolari. Chiforeanu a precizat că, în 2008, austriecii au cerut o scrisoare de garantare, semnată de fostul director al companiei, Mihai Andrei, fără aprobarea factorilor decidenţi. Având în vedere acest aspect, Chiforeanu spune că Mihai Andrei nu trebuia să semneze documentul, iar Petromin nu are datorii către Voestalpine. Directorul Departamentului de Nave din cadrul companiei, Horia Bud, a precizat că, în această situaţie, datoriile Petromin rămân de doar 2,4 milioane de euro către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi terţi, deci nu către firma austriacă.