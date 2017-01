Fără disponibilizări, nu vor mai fi bani de salarii la CFR

Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) Constantin Axinia a declarat, ieri, că dacă nu vor fi făcute disponibilizări la cele trei companii CFR, nu vor mai fi bani de salarii pentru angajaţi, adăugînd că plata salariilor s-a întîrziat cu aproape o săptămînă. „Ceea ce am spus atît eu, cît şi ministrul Radu Berceanu, şi anume că nu vor mai fi bani de salarii s-a adeverit. CFR Marfă are probleme şi cu împrumutul sindicalizat şi are conturile blocate, iar traficul de marfă a scăzut cu 50% faţă de anul trecut”, a spus Axinia. Acesta a precizat că plata salariilor către angajaţii CFR s-a întîrziat cu aproape o săptămînă. Pe de altă parte, liderul sindical al Uniunii Sindicale „Feroviarul” din Constanţa, Lucian Anghel, susţine că persoana care ar trebui să fie disponibilizată este chiar Constatin Axinia. „Primul care ar trebui să fie disponibilizat este Axinia şi asta pentru că el era obligat să facă ceva pentru a exista bani la căile ferate”, a spus liderul sindical. El susţine că situaţia la căile ferate nu este deloc roz şi asta pentru că veniturile au scăzut foarte mult din cauza faptului că nu se mai transportă. De altfel, cele mai multe disponibilizări se vor face pe aceast sector, pe transport marfă. „Din punctul de vedere al sindicatului nu putem accepta disponibilizări în zona transportului feroviar şi asta pentru că salariaţii sînt angajaţi pe funcţii stricte. Un om disponibilizat de la Căile Ferate Române este terminat. Puţini îşi vor putea găsi un loc de muncă, iar ca să se reprofileze după atîţia ani de lucru în domeniu este foarte greu. În concluzie, aceştia vor fi muritori de foame”, a declarat Vasile Anghel. El a precizat că, în funcţie de deciziile care se vor lua la minister, sindicaliştii se vor întîlni pentru a discuta planul lor de măsuri sindicale. „Nu vom renunţa fără luptă. Oricum, dacă vor fi disponibilizări, nu le vom accepta fără un plan din care să reiasă că există bani pentru plăţile compensatorii, respectiv cele 24 de salarii”, a mai spus liderul sindical al Uniunii Sindicale „Feroviarul” din Constanţa.

Angajaţii companiilor feroviare de stat care vor fi disponibilizaţi ar putea primi în primă fază trei salarii compensatorii, urmînd ca, după perioada de nouă luni de şomaj, cei care nu au găsit un loc de muncă să beneficieze de alte trei salarii, a declarat ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. „Am pregătit o iniţiativă pentru acordarea plăţilor compensatorii, dar depinde şi de resursele financiare de la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii. E vorba de o formulă în care să existe o sumă mult mai mică acum, la disponibilizări, de trei salarii, şi alte trei salarii după perioada de şomaj pentru cei care nu s-au angajat”, a spus Berceanu. Potrivit lui Axinia, în urma unor noi discuţii cu sindicatele feroviare, restructurările ar putea viza 6.700 de persoane la CFR Marfă, faţă de 8.500 de angajaţi estimaţi iniţial, 1.200 de persoane la CFR Călători şi 600 de angajaţi la CFR SA. „Încercăm să iniţiem o procedură legislativă de protecţie socială şi să vedem dacă Guvernul va avea bani de plăţi compensatorii pentru feroviari. În total, ar putea fi peste 9.000 de oameni”, a spus Axinia. Potrivit afirmaţiilor lui Vasile Anghel, la nivelul judeţului Constanţa, circa 1.600 de angajaţi, din cele trei structuri CFR - Transport, Călători şi Infrastructură - îşi vor pierde locurile de muncă.