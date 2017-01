Fără droguri la Liberty Parade - polițiștii sunt cu ochii pe voi!

Cosmin Bărbulescu, student în anul al III-lea la Universitatea din Kent, Marea Britanie, a venit în vacanță în România și s-a alăturat acțiunii pe care Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța o desfășoară în această vară pe litoralul românesc. A văzut în Marea Britanie mulți tineri consumatori de droguri și nu își dorește să întâlnească și în România atât de mulți consumatori. ”Acolo consumul de droguri este foarte frecvent, mai ales cel de marijuana. Tinerii nu se feresc, fumează în parcuri, alături de părinții cu copii. Societatea este obișnuită cu această situație”, a spus Cosmin. Pentru a combate consumul de alcool și droguri, și în această vară, reprezentanții instituțiilor publice din județ inițiază campania de responsabilizare a tinerilor și turiștilor ”Litoral fără droguri”. Vineri, în tabăra ”New Paradise” din stațiunea Eforie Sud, oficiali din Ministerul Tineretului și Sportului, Prefectură, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, dar și reprezentanți ai Direcției pentru Sport și Tineret (DST) și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au fost prezenți, la inițiativa Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța (CRPECA), la lansarea campaniei și a altor două proiecte care urmăresc ca în acest sezon estival să nu apară evenimente neplăcute. ”Campania de prevenire a consumului de droguri, dar și a delincvenței asociate se va desfășura pe toată perioada verii, în toate stațiunile de pe litoral. Anul trecut am avut în vedere doar zona din Mamaia Nord, însă am avut rezultate bune și am extins campania de la Năvodari până la Vama Veche”, a precizat șeful CRPECA, cms. șef Cristian Oprișan. Pe perioada campaniei (15 iulie - 1 septembrie), voluntarii centrului, alături de polițiștii de proximitate din stațiuni, vor desfășura activități informative pe plajă, în zona cluburilor și a concertelor rock sau house. ”Urmează pe 26 iulie un mare eveniment, Liberty Parade, pe plaja dintre Saturn și Venus, unde se strâng foarte mulți tineri și unde vom fi prezenți”, a completat șeful CRPECA. Totodată, în această vară, reprezentanții IPJ, DGASPC și DTS vor desfășura campanii de prevenire a consumului de droguri în taberele școlare, inițiind proiectele ”Vacanță în siguranță fără droguri!”, care vizează taberele de copii din Năvodari, Eforie Sud și 2 Mai, și ”Vara în siguranță - Tu contezi cel mai mult!”, prin care se adresează copiilor din centrele de plasament din județ. Studiile privind evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor de consum în rândul populației au arătat că prevalența oricărui tip de drog în rândul populației generale de-a lungul vieții este de 4,1%, iar în rândul tinerilor de 16 ani este de 10%.