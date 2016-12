Fără echipe românești în faza grupelor

Astăzi se va da startul și în faza grupelor din UEFA Europa League, competiție care și în acest sezon va oferi câștigătoarei trofeului un bilet pentru grupele Ligii Campionilor, dacă formația respectivă nu va reuși calificarea prin evoluțiile din campionatul intern. Așa s-a întâmplat în sezonul trecut cu FC Sevilla, iar Spania a ajuns astfel la cinci reprezentante în actuala ediție din UCL! UEFA Europa League se desfășoară, după mulți ani, fără nicio echipă românească în faza grupelor, nedorită premieră pentru fotbalul nostru. Interesant este că Albania o are pe KF Skenderbeu în grupele UEL, iar Azerbaidjan are chiar două echipe, FK Qarabag și Qabala FK!!! Totuși, România va fi reprezentată în Europa League de trei jucători, toți evoluând pentru cluburi din Italia: Tătăruşanu (Fiorentina), Chiricheş (Napoli) și Ştefan Radu (Lazio).

Programul jocurilor din prima etapă: ora 20.00: Grupa A: Fenerbahce Istanbul - Molde FK; Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow (Dolce Sport 2); Grupa B: Girondins Bordeaux - FC Liverpool (Dolce Sport 1); FC Sion - Rubin Kazan; Grupa C: Qabala FK - PAOK Salonic; Borussia Dortmund - FC Krasnodar (Dolce Sport 4); Grupa D: FC Midtjylland - Legia Varşovia; SSC Napoli - FC Bruges (Dolce Sport 3 și sport.ro); Grupa E: Rapid Viena - Villarreal; Viktoria Plzen - Dinamo Minsk (meci arbitrat de Marius Avram); Grupa F: Slovan Liberec - Sporting Braga; FC Groningen - Olympique Marseille; ora 22.05: Grupa G: Dnepr Dnepropetrovsk - Lazio Roma (Dolce Sport 2); AS Saint-Etienne - Rosenborg Trondheim; Grupa H: Sporting Lisabona - Lokomotiv Moscova; KF Skenderbeu - Beşiktaş Istanbul; Grupa I: AC Fiorentina - FC Basel (Dolce Sport 3); Lech Poznan - Belenenses Lisabona; Grupa J: Anderlecht Bruxelles - AS Monaco (Dolce Sport 1); Tottenham Hotspur - FK Qarabag; Grupa K: APOEL Nicosia - Schalke 04; Asteras Tripolis - Sparta Praga; Grupa L: Partizan Belgrad - AZ Alkmaar; Athletic Bilbao - FC Augsburg (Dolce Sport 4). Reamintim că, din acest sezon, meciurile din Liga Campionilor și Europa League vor fi transmise în direct doar de posturile Dolce Sport și ProTV (sau sport.ro).