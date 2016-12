Fără economii şi fără încredere în bănci

INSTITUŢII BANCARE. Oamenii au din ce în ce mai puţină încredere în sectorul bancar, iar numărul celor care reuşesc să mai pună un ban deoparte în această perioadă de criză e descrescător. Aceste constatări au reieşit în urma unui studiu întocmit de specialişti în domeniul bancar. Într-un raport întocmit de Metro Media Transilvania, care îl citează pe preşedintele Fondului de Garantare a Creditelor Bancare, Eugen Dijmărescu, se menţionează că aproape 70% din populaţie are puţină încredere sau deloc în sistemul bancar şi sub 25% declară că au încredere mare şi foarte mare în bănci. Cea mai mare parte a respondenţilor, 28%, au indicat că nu au \"deloc\" încredere în bănci, 15% susţin că au foarte puţină încredere, în timp ce 26% din populaţie spune că are \"puţină\" încredere. Chiar şi în aceste condiţii, băncile sunt instituţiile în care populaţia are cea mai mare încredere, fiind urmate de societăţile de asigurări, cu 11% multă şi foarte multă încredere, fondurile de pensii, cu 9%, fondurile de investiţii, cu 5% şi bursa cu 4%.

FĂRĂ ECONOMII. Acelaşi studiu mai arată că jumătate din populaţie nu reuşeşte niciodată să economisească, iar 10% nu a încercat până acum să strângă vreun ban. Doar 9% din populaţie susţine că poate economisi uşor sau relativ uşor - 7%. În comparaţie cu anul anterior, doar 5% economisesc mai mult, în medie cu 183 lei/lună, 44%, la fel ca în 2008, iar 37% din persoane economisesc mai puţin, în medie cu 144 lei/lună. 68% dintre subiecţii care economisesc preferă moneda naţională, proporţie similară celei din 2008, 16% optează pentru valută, iar 11% nu au preferinţe privind moneda de economisire. În acelaşi timp, 69% dintre cei întrebaţi au răspuns că nu vor reuşi să economisescă în următoarele 12 luni, în timp ce doar 7% sunt siguri că pot economisi, iar 19% nu sunt siguri. Întrebaţi dacă vor reuşi să ia un credit în următorul an, 83% dintre respondenţi au răspuns că nu, 2% că da, iar 8% nu au putut preciza sigur. Cele mai puternice motive pentru a economisi, indicate de cei chestionaţi, sunt \"pentru zile negre\", \"pentru siguranţă şi situaţii neprevăzute\" sau \"pentru viitorul copiilor\". La polul opus, românii sunt mult mai puţin motivaţi să economisescă în caz de şomaj, pentru a investi într-o afacere proprie sau pentru pensie. În plus, sondajul arată că suma medie economisită lunar este de 328 lei, reprezentând circa 16% din venitul lunar obişnuit al gospodăriei. Dintre respondenţi, doar 3% au declarat că reuşesc să pună de-o parte mai mult de 1.000 de lei lunar, în timp ce 5% au spus că economisesc în medie 500-1000 lei pe lună, 10%, între 300 şi 500 de lei, iar 29% au spus că economisesc sub 300 lei. Eşantionul a fost realizat pe 1.199 de subiecţi. Eroarea maximă tolerată teoretică este de +/- 2,9%, la un nivel de probabilitate de 95%.