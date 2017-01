Fără energie electrică. Vezi unde!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice luni, 17 octombrie, în timpul lucrărilor, după următorul program: municipiul Constanța, strada Revoluției nr. 41, bloc SNC, zona Inel 2, strada Solidarităţii nr. 1, bloc L2, scara C, strada Eliberării nr. 9, bloc IV39, scara C şi scara D, strada Nicolae Milescunr. 51, bloc PN8, scara C - întrerupere totală, între orele 8.00 și 16.00; localitatea Eforie Nord, Aleea Tractorului/Crinului, bloc E1,scările A și B - întrerupere totală, în intervalul orar 8.00 - 16.00; localitățile Mihai Viteazu și Sinoe - întrerupere parţială, între orele 9.00 și 17.00, dar și localitatea Cotu Văii - întrerupere totală, tot între 9.00 și 17.00.