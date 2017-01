Fără fenomene extreme în această iarnă

Meteorologii prognozează un sezon tipic de iarnă şi un an normal din punct de vedere al precipitaţiilor şi fenomenelor meteo. Ion Sandu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) a prezentat ieri o prognoză a vremii pe următorul an: „vreme normală nu înseamnă că, de exemplu, este exclus ca în lunile ianuarie şi februarie să avem perioade de cîteva zile cu viscol şi temperaturi de -20 de grade Celsius. Aceste fenomene sînt normale pentru iarnă în zonele geografice precum cea în care este situată ţara noastră”. Referindu-se la precipitaţii, şeful ANM a precizat că şi ele vor fi, anul viitor, în parametri normali pentru tipul de climă al României. „În lunile aprilie-mai, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de norme, dar nu sub normele climatologice. Acest fapt, coroborat cu temperaturile ridicate ce ar putea duce la topirea bruscă a zăpezii, există un risc de inundaţii pe rîurile mici, risc pe care îl analizăm deja pentru a-l putea gestiona cît mai bine. Dar, dacă la începutul iernii trecute am putut spune că va fi un an secetos, acum putem spune că vom avea un an normal din punct de vedere al temperaturilor şi precipitaţiilor”, a conchis Ion Sandu. La finalul declaraţiei sale, Sandu a punctat faptul că, spre deosebire de anul 2007, în 2008, “românii nu vor mai avea perioade lungi de vreme extremă, dar, pentru perioade scurte, s-ar putea să apară fenomene cu intensitate extremă”.