Fără înfrîngere pentru echipele româneşti în UEFA Europa League

Două victorii (Dinamo şi CFR) şi două rezultate de egalitate (FC Timişoara şi Steaua) este bilanţul formaţiilor româneşti în prima etapă a fazei grupelor din UEFA Europa League. În Grupa A, la Amsterdam, FC Timişoara a rezistat atacurilor lui Ajax, obţinînd în final o remiză preţioasă, scor 0-0. În Grupa F, la Graz, Dinamo a cîştigat, cu 1-0, confruntarea cu Sturm, golul victoriei fiind marcat de Tamaş, în min. 81. În Grupa H, Steaua a jucat pe teren propriu, fără spectatori, şi nu a putut să învingă pe Şerif Tiraspol, scor 0-0. În Grupa K, la Cluj-Napoca, CFR s-a impus, cu 2-0, în duelul cu FC Copenhaga, prin golurile reuşite de Culio, în min. 53, şi L. Traore, în min. 75.

Celelalte rezultate înregistrate aseară - Grupa A: Dinamo Zagreb - Anderlecht Bruxelles 0-2 (Bernardez 74, Legear 88); Grupa B: Lille - Valencia 1-1 (Gervinho 86 / Mata 78), Genoa - Slavia Praga 2-0 (Zapater 4, Sculli 39); Grupa C: Hapoel Tel Aviv - Celtic Glasgow 2-1 (Vucicevic 75, Lala 88 / Samaras 25), Rapid Viena - SV Hamburg 3-0 (Hofmann 35, Jelavic 44, Drazan 76); Grupa D: Hertha Berlin - FK Ventspils 1-1 (Piszczek 34 / Gauracs 48), Heerenveen - Sporting Lisabona 2-3 (Sibon 12, Dingsdag 77 / Liedson 17, 40, 88); Grupa E: ŢSKA Sofia - Fulham 1-1 (Michel 62 / Kamara 65), Basel - AS Roma 2-0 (Carlitos 11, Almerares 87); Grupa F: Panathinaikos Atena - Galatasaray Istanbul 1-3 (Salpingidis 77 / Elano 5, Baros 48, Sarriegi 58-autogol); Grupa G: Lazio Roma - Red Bull Salzburg 1-2 (Foggia 59 / Schiemer 82, Janko 90), Villarreal - Levski Sofia 1-0 (Nilmar 72); Grupa H: Fenerbahce Istanbul - Twente Enschede 1-2 (Topuz 71 / Nkufo 75, 80); Grupa I: Benfica Lisabona - BATE Borisov 2-0 (N. Gomes 36, Cardozo 41), Everton - AEK Atena 4-0 (Yobo 10, Distin 17, Pienaar 37, Jo 82); Grupa J: FC Bruges - Şahtior Doneţk 1-4 (Geraerts 62 / Gai 12, Willian 19, Srna 35, Kravchenko 67), Partizan Belgrad - Toulouse 2-3 (Krstajic 23, Cleo 67 / Sirieix 30, 38, Pentecote 49); Grupa K: Sparta Praga - PSV Eindhoven 2-2 (Hubnik 76, M. Zeman 87 / Reis 80, 90-pen.); Grupa L: Athletic Bilbao - Austria Viena 3-0 (Llorente 8-pen., 24, Muniain 56), Nacional Madeira - Werder Bremen 2-3 (Lopes 68, Halliche 75 / Boenisch 8, C. Pizarro 55, 85).