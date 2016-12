Fără lumini ornamentale de sărbători

Criza economică a sărăcit bugetele primăriilor, în special bugetele primăriilor medii şi mici, iar această situaţie a devenit acută în această perioadă a sărbătorilor, când, în mod obişnuit, administraţiile locale se pregăteau de sărbătoare, de oferit cadouri şi de împodobit localităţile cu ornamente. Criza financiară a făcut ca multe primării să drămuiască mult mai bine banii de la bugetul local şi să să-şi stabilească mai întâi priorităţile în privinţa cheltuielilor. Aşa s-a procedat şi la Primăria Eforie. Primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu, spune că a avut de ales între a pune ornamente luminoase în tot oraşul şi contribuţia la acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei în sistem centralizat şi preţul local de referinţă, prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă 32/2006 pentru 2010. „Între beculeţe pentru sărbători şi căldură pentru populaţie am ales să contribuim la plata gigacaloriei, pentru ca oamenii să aibă căldură în timpul iernii. A fost un an de criză, oamenii n-au mai plătit la timp taxele locale şi n-au fost bani suficienţi la bugetul local, au fost probleme legate de funcţionarea Consiliului Local şi toate acestea s-au acumulat în timp şi ne afectează”, a declarat Brăiloiu. În plus, în acest an nu s-au mai acordat nici cadourile pentru copii şi pachetele către populaţie, pe care administraţia locală din Eforie le oferea de obicei cu ocazia sărbătorilor.