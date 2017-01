Fără medalii la individual compus

Cotată cu şanse la medalie în proba de la individual compus, Steliana Nistor nu a reuşit, vineri, decît o clasare pe poziţia a cincea, în timp ce Sandra Izbaşa a terminat pe poziţia a opta. Astfel, România termină prima probă de la individual fără nicio medalie, după ce nici Flavius Koczi nu a reuşit decît o clasare pe locul 18. Campioană olimpică la individual compus a devenit americanca Nastia Liukin, cu un total de 63.325, fiind urmată pe podium de compatrioata sa Shawn Johnson (62.725) şi de chinezoaica Yilin Yang (62.650). Nistor şi Izbaşa au concurat la paralele în prima rotaţie. Nistor s-a prezentat foarte bine la aparatul la care va concura şi în finală, primind cea mai mare notă din concurs la acel moment, 15.975, şi cu care s-a instalat pe primul loc după prima rotaţie. În schimb, Izbaşa a obţinut numai 14.300 la paralele, cel mai slab aparat al său, clasîndu-se pe locul 18 în ierarhia intermediară. Cea de-a doua rotaţie le-a adus pe românce la bârnă, aparatul care le-a menţinut în prima parte a clasamentului intermediar, fetele primind printre cele mai mari note, 15.550 - Nistor (locul trei în clasamentul provizoriu) şi 15.875 - Izbaşa (locul nouă în clasamentul provizoriu), Solul a atîrnat greu la punctajul total al Stelianei Nistor, gimnasta noastră ratînd la acest aparat după o ieşire din covor, iar după cele 14,500 p a coborît pe locul şase la general, cu 46.025. Izbaşa a primit însă o notă mare la sol, 15.500, urcînd pe locul opt după trei rotaţii, cu un total de 45.675. Româncele au încheiat concursul de la individual compus la sărituri. Nistor a primit 15.025 şi cu un total de 61.050 a terminat pe poziţia a cincea. Izbaşa a obţinut o notă apropiată de cea a Stelianei Nistor, 15.075, iar cu un total de 60.750 a încheiat pe locul opt. „Fetele au avut o comportare corectă. Atît putem. Mai mult nu puteam face. Sandra a făcut maximum posibil. Atîta poate în acest moment la paralele. Steliana, cu problemele ei de sănătate, a crescut valoric. Este cel mai bun concurs pe care l-a făcut Stela de cînd a venit la Beijing. Finala de la individual compus nu are nicio legătură cu finalele pe aparate”, a spus Nicolae Forminte, care a încurajat-o pe Nistor, spunîndu-i că nu are motive să fie tristă. Duminică, de la ora 13.00, sînt programate primele finale pe aparate, Marian Drăgulescu şi Sandra Izbaşa urmînd să evolueze la sol. În celelalte două finale, cea de la cal cu mînere şi sărituri la feminin, România nu are niciun reprezentant.