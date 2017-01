Fără pachete de Paşte

Primăria Cobadin nu mai are bani să acorde pachetele pe care le dăruia copiilor în fiecare an cu ocazia sărbătorii Paştelui. Primarul comunei, Cristian Telehoi, a declarat că nu mai are niciun ban în conturile administraţiei locale. „Am reuşit să plătesc toţi furnizorii şi să plătesc salariile angajaţilor şi nu mai avem niciun ban în cont. În acest an, de Paşte, nu voi mai putea acorda pachete cu dulciuri şi alimente pentru copii. Sper însă să putem colecta bani din taxele şi impozitele plătite de locuitorii comunei, deşi nu cred că se vor îngrămădi să-şi achite dările către bugetul local dacă nu mai există bonificaţie”, a declarat primarul din Cobadin.