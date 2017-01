Fără pachete pentru Paşte

Lipsa banilor determină autorităţile locale să nu acorde, nici în acest an, pachetele cu alimente care se oferă de obicei cu ocazia Paştelui. În aceeaşi situaţie se află şi Primăria Ciobanu, care, pentru anul în curs, ca multe administraţii locale constănţene, are un buget local asemănător cu cel de anul trecut, adică foarte scăzut. Primarul comunei, Ioan Suciu, spune că, la un simplu calcul, ar avea nevoie de 50.000 de lei pentru a acorda pachete tuturor categoriilor de persoane care au nevoie de un sprijin pentru masa organizată cu ocazia Paştelui. „Nu avem bani să acordăm pachete cu alimente tuturor persoanele care ar fi îndreptăţite să le primească şi de aceea am decis să nu acordăm pachete nimănui. E corect aşa!”, a susţinut primarul din Ciobanu.