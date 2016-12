Fără pauză în Liga 1

Etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal a început vineri seară, cu meciul de la Cluj-Napoca, în care Universitatea a învins-o pe CFR, scor 1-0 (Morar 86). Sâmbătă este programat derby-ul Dinamo - Rapid, iar duminică va avea loc întâlnirea Astra - Steaua.

Programul meciurilor din etapa a 26-a - sâmbătă: Concordia Chiajna - CSMS Iaşi (ora 14.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), ASA Tg. Mureş - CS U Craiova (ora 16.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti (ora 19.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: FC Braşov - FC Botoşani (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Steaua Bucureşti (ora 19.30; Look TV și Digi Sport 1); luni: Oţelul Galaţi - Pandurii Tg. Jiu (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş (ora 18.00; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1), Petrolul Ploieşti - FC Viitorul (ora 20.30; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 56p, 2. ASA 52p, 3. Petrolul 46p, 4. CS U. Craiova 45p, 5. Astra 40p, 6. Dinamo 36p, 7. FC Viitorul 35p, 8. FC Botoșani 34p, 9. CSMS Iaşi 31p, 10. Pandurii 29p, 11. FC Brașov 28p, 12. Concordia 27p, 13. U. Cluj 26p, 14. Gaz Metan 24p, 15. Rapid 22p (golaveraj: 13-30), 16. Ceahlăul 22p (20-42), 17. CFR 18p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 15p.