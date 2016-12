Fără precedent: aproximativ 300 de studenți de la UMC, exmatriculați

Aproximativ 300 de studenți de la Universitatea Maritimă Constanța au pierdut anul universitar 2014 - 2015, după ce au fost exmatriculați pentru că nu și-au achitat tranșa a doua din taxa de școlarizare pentru anul în curs. Prorectorul prof. univ. dr. ing. Cornel Panait a explicat, pentru ”Telegraf”, că universitatea a încercat să vină în sprijinul studenților, așa că a prelungit termenul-limită de plată a taxei. ”Taxa trebuia achitată până pe 31 ianuarie, însă ne-am consultat cu reprezentanții Ligii studenților și am modificat acest termen dându-le posibilitatea tinerilor să achite tranșa a doua până pe 31 martie. Este vorba de studenți din anii II, III și IV care se află în această situație”, a precizat prorectorul. El a adăugat că măsura exmatriculării este aplicată pentru prima dată, însă situația financiară a UMC impune o astfel de decizie. Mai exact, universitatea este o instituție care se susține în proporție de 90% din venituri proprii, care provin în cea mai mare parte din taxele studenților. ”Anii trecuți aveam un excedent financiar, însă în ultimii doi ani am avut de plătit hotărârile judecătorești ale profesorilor, adică aproximativ 34 de miliarde de lei din veniturile proprii. Mai mult, din aceleași fonduri asigurăm și o parte din salarii, și achiziționarea echipamentelor și dotărilor”, a explicat prof. Panait. Studenții care au fost exmatriculați mai au o șansă să se reînmatriculeze fără costuri suplimentare, dacă își vor achita taxele restante înainte de Paște. ”Am luat deciziile de exmatriculare, au fost semnate și înregistrate, însă nu am operat încă modificările în cataloage, lucru care se va întâmpla imediat după Paște”, a anunțat prorectorul.