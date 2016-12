Fără precedent! Întâlnire istorică a ortodoxiei după o mie de ani

23:44:44 / 20 Iunie 2016

Geaba chichirez galceava ...

Religiozitatea a palit foarte mult incepand cu Renasterea si Umanismul . Rationalismul promovat de marii filosofi si dezvoltat continuu de oamenii de siinta , pe baza descoperirilor , mai ales din secolul al XIX -lea , au adus religia acolo unde si trebuie , adica la un pas de disparitie . Catolicismul si Protestantismul s-au modernizat treptat , construindu-si un statut social bazat pe decenta instituionala , separata de stat si independenta financiara . Ortodoxia a pierdut cel mai mult odata cu modernitatea : cine mai crede in spusele popilor in afara de babe chioare , mosi cocosati si alti ratati intelectualiceste ? Nici macar popii si calugarii ocupati cu mulgere , daca nu cu belirea drept-credinciosilor , nu mai cred in sanctiunea divina , daca i se inchina lui Mamona , isi foot enoriasele si enoriasii , multi fiind pidosnici asemenea Spagoveanului , lui Macarie -iubitul sau staret de la 23 August , recunoscut pedofil . Vor cati mai multi bani , si-au construit 17 000 de biserici , manastiri si metohuri , numai dupa 1990 si le-au transformat in fabrici de bani . Au pus catre cinstire drept moaste , oase de porci , capre , berbeci si magari . Au inventat sfinti , martiri si vindecatori dubiosi , ori importati din Orient , ori din lumea slava , existand acum vreo 26 maini de la Sf. Andrei , 34 picioare si antebrate de la Sf. Dumitru , 67 de degete de la Sf. Petru , 85 de degete de la mainile si picioarele Sf. Gheorghe , 481 fragmente de oase de la Sf. Parascheva si capetele a numerosi pretinsi sfinti : Sf. Spiridon -8 capete , 23 de maini , 34 picioare , Sf. Vladimir - 5 capete ,11 maini , 26 picioare , 97 coaste , Sf. Ana - 6 capete , 23 maini , 17 picioare etc. Mergeti prin bisericile si manastirile din tarile ortodoxe si va veti convinge ca asa-zisii sfinti au fost de fapt miriapode , iar capetele daca le-au cazut cumva , le-au crescut altele spre banoasa cinstire de catre enoriasii prosti si in favoarea popilor si calugarilor afaceristi . Cu numarul ortodocsilor iara este o minciuna ordinara . Rusia a avut 80 de milioane de comunisti , brusc acestia au devenit ortodocsi . Romania a avut cinci milioane de comunisti si opt milioane de utecisti - brusc acestia au fost trecuti in catastifele BOR drept-credinciosi . Aceeasi situatie in cazul Ucrainei , Bulgariei , Serbiei , Belarusului si Moldovei de dincolo de Prut . Clericii ortodocsi , fosti securisti sau KGB-isti , au un fix cu numarul credinciosilor vii , chiar si mortii devenind cu acte ortodocsi , spre uimirea lumii ... Adunarea unor clerici in conciliu , mai mult sau mai putin reprezentativ , nu inseamna altceva decat teama acestor biserici zise surori ( a se intelege turma imbuibatilor calugari si preoti ) ca raman fara oitele de muls si deci , fara surse de venit . Asta ii inspaimanta pe berbecii astia paraziti !