Fără previziuni despre grâu, căci acestea ar putea influenţa preţul

Vicepremierul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prezent vineri la Alba Iulia, a evitat să dea prognoze cu privire la cantitatea de grâu obținută în 2014, susținând că orice previziune în această perioadă ar influența prețul. "Eu mă feresc, așa cum știți, în ultimul timp, să fac, să dau prognoze cu privire la cantitatea de grâu sau la alte culturi. Am promis fermierilor că nu o să vorbim decât după ce se încheie campania de recoltat. Am văzut că mai sunt fermieri care spun că a scăzut sau alții că a crescut producția. Cred că lucrurile acestea nu sunt benefice în această perioadă și cel mai important este să ne ocupăm de campania de recoltat, după aia vorbim și de cantitate. Pentru că orice previziune în această perioadă ar influența prețul. Și cred că cea mai importantă operațiune este aceasta de recoltat. Degeaba ai producție bună dacă nu reușești să o recoltezi. Și asta sigur că poate să aibă un impact în această perioadă cu privire la beneficiul pe care l-ar avea fermierul respectiv", a declarat Daniel Constantin. El a menționat că au fost reintroduse certificatele de depozit. "Există o lege propusă de Ministerul Agriculturii, aprobată de Parlament și promulgată de președinte, în cel mai scurt timp vom avea normele metodologice și sper să fie un instrument util pentru un număr mai mare de fermieri decât a fost până în trecut, pe vechea lege. Deci, vrem să luăm toate măsurile astfel încât fermierii să aibă avantaje în această perioadă și să vândă atunci când consideră dânșii că au un preț foarte bun", a afirmat Daniel Constantin. Potrivit acestuia, până în prezent este recoltată aproape 70% din suprafața însămânțată cu grâu. Ministrul Agriculturii a subliniat că, la rapiță, campania s-a încheiat. "Avem deja estimările finale, pentru că nu am colectat toate datele, dar s-a încheiat și așteptăm cu nerăbdare să începem și la celelalte categorii", a declarat Daniel Constantin.

În altă ordine de idei, ministrul Agriculturii a spus că fermierii vor putea primi adeverințe încă de la începutul lunii august, pentru producția vegetală, și de la începutul lunii septembrie pentru zootehnie, astfel încât aceștia să aibă resursele financiare necesare începerii campaniei de toamnă.