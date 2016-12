Fără regrete…

O declaraţie de-a premierului a reuşit să readucă în discuţie tema referendumului din 2012 pentru demiterea şefului statului, atunci când doar indiferenţa oamenilor pentru acest gen de consultări şi o lege care cere cvorum mare pentru validare l-au salvat pe preşedinte de la demitere. Pentru această nepăsare a oamenilor, o parte din vină o are Traian Băsescu pentru că instituţia referendumului a fost compromisă de el în perioada primei sale suspendări. În acea perioadă, cuvântul de ordine devenise cvorum. Unii au zis că e o prostie pe care ne-au impus-o abuziv Curtea Constituţională şi Comisia Europeană, întrucât e inacceptabil ca un preşedinte ales fără cerinţa de cvorum să nu poată fi demis decât dacă participă la referendum jumătate plus unu dintre cetăţenii înscrişi pe listele electorale. Alţii au spus altceva. Într-un interviu acordat la ore târzii în noapte, Victor Ponta a declarat că, personal, a avut foarte mult de pierdut pe plan extern după suspendarea lui Băsescu şi că i-au rămas \"nişte cicatrici\" pentru următorii 10-20 de ani. \"Dacă mă întrebaţi de regrete... am regrete cum am şi pentru că nu s-a făcut 50% la referendum\", a dezvăluit premierul.

UN LUCRU LEGAL, DAR… Întrebat cum vede declaraţiile lui Ponta, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a arătat, ieri, că nu are “o vulnerabilitate în perspectiva alegerilor prezidenţiale cauzată de referendumul din 2012”, însă crede că \"unii uită detalii semnificative\" din evenimentele de anul trecut. Liderul PNL este de părere că soluţia pentru rezolvarea acestei situaţii stă în modificarea legii, astfel încât pentru validarea referendumului de demitere a preşedintelui să nu mai fie nevoie de acel cvorum de 50%+1. \"Din punctul meu de vedere, este o decizie pe care nu o regret. Sigur că regret deznodământul ei, pentru că ea prelungeşte o stare de tensiune şi până la urmă încalcă o exprimare populară de mare amploare\", a declarat Antonescu. Liderul PNL a spus că suspendarea preşedintelui de anul trecut a fost un lucru \"corect, întemeiat pe prevedere constituţională\", iar procedura s-a desfăşurat \"ireproşabil din punct de vedere constituţional şi legal\". El le-a spus jurnaliştilor că nu va continua să tot reamintească semnificaţia majoră a votului dat de peste 8 milioane de cetăţeni români, dintre care aproape 7,5 milioane pentru trimiterea lui Băsescu acasă, ci doar că toată prelungirea, toată întârzierea unui verdict în legătură cu acest referendum nu a fost generată nici de Guvernul Ponta, nici de majoritatea USL din acea perioadă, nici de el ca preşedinte interimar la acea vreme, \"ci de decizii ale Curţii Constituţionale\". Totodată, Antonescu a declarat că alegerile prezidenţiale din 2014, \"chiar citite prin prisma emoţiilor, părerilor partenerilor externi, nu au de a face cu referendumul din 2012, ci au de a face cu prezentul şi viitorul\".