Fără remize la Trofeul “Telegraf”

15:56:00 / 27 Ianuarie 2014

FELICITARI !

fELICITARI IN PRIMUL RAND ORGANIZATORILOR DAR SI TUTUROR PARTICIPANTILOR ! ESTE NU NUMAI CEL MAI VECHI TURNEU DE FOTBAL IN SALA PENTRU OLD BOYS, DAR ESTE SI CEL MAI FRUMOS. E O TRADITIE FOARTE FRUMOASA PASTRATA DE ORGANIZATORI SI DE ATATEA GENERATII DE PARTICIPANTI!