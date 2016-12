Fără risipă de antivirale pentru românii cu gripa nouă

Tratamentul celor nouă pacienţi infectaţi cu A/H1N1, internaţi la Institutul “Matei Balş” a constat, pînă ieri, în administrarea unor cantităţi mici de antivirale, circa 100 de tablete în total, în condiţiile în care este vorba de forme uşoare ale bolii. “Cazurile pe care le-am tratat pînă acum au fost forme uşoare de boală, astfel că am folosit, deocamdată, o cantitate mică de antivirale”, a precizat directorul Institutului de Boli Infecţioase, prof. dr. Adrian Streinu Cercel. Pe de altă parte, Ministerul Sănătăţii (MS) a livrat Institutului “Matei Balş”, la începutul săptămînii, 100 de cutii cu antivirale pentru copii, care vor fi utilizate la nevoie. Stocul de antivirale de care dispune MS este de aproximativ 460.000 de cutii. Medicii de la “Matei Balş” au început tratamentul cu antivirale împotriva gripei porcine pe 26 mai, cînd o femeie de 30 de ani s-a prezentat cu febră, tuse şi secreţii nazale apoase, după trei zile de la întoarcerea sa în ţară din New York. Potrivit autorităţilor sanitare, Institutul Cantacuzino a confirmat oficial, pe 27 mai, primul caz de infecţie cu virusul gripal A/H1N1 de pe teritoriul României, după ce a analizat probele recoltate de la femeia de 30 de ani. Pe 28 mai, MS a confirmat alte două cazuri de gripă porcină, respectiv tatăl femeii de 30 de ani şi fiul acesteia de un an şi trei luni. Pe 1 iunie, reprezentanţii ministerului au anunţat alte două cazuri de gripă porcină în România: o femeie de 28 de ani, venită pe 23 mai la Bucureşti tot de la New York, şi mama ei, care luase virusul prin transmitere secundară, chiar de la fiica sa. Al şaselea caz a fost cel al unui alt tînăr diagnosticat pe 2 iunie, care a luat virusul de la femeia de 28 de ani. Tot pe 2 iunie, tatăl femeii de 30 de ani a fost externat, după ce Institutul Cantacuzino a anunţat că noile testele de laborator au ieşit negative. Ceilalţi pacienţi au rămas însă în spital, sub tratament cu antivirale. Pe 4 iunie, au fost confirmate încă două cazuri de infectare cu virusul noii gripe. Unul dintre cei doi pacienţi a fost în contact cu prima femeie depistată cu A/H1N1 în România, în vîrstă de 30 de ani, iar cel de-al doilea este un contact al tinerei de 28 de ani, potrivit autorităţilor. Ieri, numărul cazurilor confirmate a ajuns la nouă, după diagnosticarea unei femeie care a intrat în contact cu tînăra de 28 de ani. Noua pacientă se află sub supraveghere medicală la Institutul “Matei Balş”, unde i se administrează, şi ei, antivirale.