Fără rude în ambulanţe!

De multe ori, medicii şi personalul care lucrează la Ambulanţă sînt nevoiţi să îndure diverse injurii ale celor care au nevoie de îngrijire medicală. Nu de puţine ori, cadrele medicale au fost agresate chiar de cei cărora le ofereau ajutorul. În urmă cu un an, o asistentă a fost lovită de ruda unui pacient care se afla pe holul Urgenţei Spitalului Judeţean, iar mai multe infirmiere au fost ameninţate. Cadrele medicale care lucrează la Ambulanţă spun că sînt nevoite aproape zilnic să treacă prin astfel de situaţii, cu atît mai mult cu cît un ordin al Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nu mai permite accesul rudelor bolnavilor în autospeciale. “Trebuie să le explicăm rudelor celor bolnavi că nu pot merge cu ambulanţa pînă la spital. Există şi o serie de motive pentru care s-a luat această decizie, cel mai important fiind lipsa spaţiului. Unii dintre cei care au un bolnav în familie şi acesta are nevoie de transport medical specializat nu vor să înţeleagă acest lucru şi devin recalcitranţi”, a declarat directorul adjunct al Serviciului de Ambulanţă Constanţa, dr. Aura Broască. Medicii de la Ambulanţă spun că această decizie a MSP este destul de greu de aplicat pentru că rudelor le vine foarte greu să lase pacienţii în grija altor persoane, chiar dacă aceasta au competenţe în tratarea afecţiunilor. “Acest ordin are părţi bune şi părţi rele. Este adevărat că atunci cînd un pacient are o anumită afecţiune, nu se poate mişca şi nu poate comunica şi trebuie dus la spital, dar nu rămîne internat, are nevoie de o rudă care să îl ajute. Dar aceste persoane trebuie să vină fie cu un taxi, fie cu o altă maşină la spital. Mai greu este pentru persoanele din zonele rurale, care nu au venituri şi care nu au cum să ajungă la spital”, a declarat dr. Broască.