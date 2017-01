Fără taxe, benzina ar costa mai puțin decât o sticlă de apă plată

04:01:30 / 05 Ianuarie 2015

Taxele astea aberante sunt in toata Uniunea Europeana, dar la noi a venit in plus si desteptul de dr. Ponta si a bagat niste extra taxe doar sa-si umple bugetul pe care sa-l imparta cu hotii PSD. Desteptul asta a stabilit ca taxele sa fie calculate la un curs de 4,75 lei/euro si in plus a bagat si acciza suplimentara de 7 eurocenti. Daca si-ar fi dat doctoratul in prostie si ticalosie cred ca nu ar fi fost declarat plagiat. Uniunea europeana cu birocratia si coruptia din ea n-are nicio sansa in fata SUA sau a Asiei de sud est.