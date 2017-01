Fără teme pentru elevii constănțeni în această vacanţă

Elevii constănțeni s-au bucurat din plin de vacanța de iarnă care se apropie de final, luni aceştia urmând să se întoarcă în bănci. Și asta deoarece profesorii nu i-au mai încărcat cu teme, așa cum se întâmpla în anii trecuți, ci le-au lăsat timp mai mult pentru joacă. Și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța au sfătuit cadrele didactice să nu dea teme obligatorii. Ei spun că elevii au nevoie de relaxare măcar în timpul vacanţei de iarnă, mai ales cei mici. Astfel, în această perioadă liberă, elevii au lăsat deoparte stiloul și caietul de teme. Nu au avut de rezolvat exerciții grele la matematică și nici compuneri sau analize gramaticale. Tot ce au avut de făcut a fost să se relaxeze, ca să revină cu forţe proaspete la şcoală. ”Temele de vacanță pot fi date, însă este vorba de cantitatea lor. Profesorii nu trebuie să obosească prea mult copiii, cu pagini întregi de culegeri, având în vedere că vacanța de iarnă este una scurtă”, a declarat inspectorul școlar pentru învățământ primar al ISJ Constanța, prof. Mihaela Anghelescu. Recomandarea din partea inspectorilor vine și pe fondul plângerilor din alți ani din partea părinților, care nu au fost de acord cu volumul mare de teme pe care l-au avut copiii în perioada vacanțelor. În astfel de cazuri, când cadrele didactice îi suprasolicită pe cei mici, ele sunt avertizate de inspectorii școlari. ”Nu există sancțiuni în sine. Când am avut știință de așa ceva, am mers și am discutat cu cadrele didactice”, a mai precizat prof. Mihaela Anghelescu. Dacă unii părinți le interzic elevilor să facă lucruri legate de şcoală în vacantă, alții își doresc teme pentru copiii lor, subliniază inspectorul, iar atunci profesorii se găsesc prinși între ciocan și nicovală. ”La clasa pregătitoare și la clasa I categoric nu ar trebui să fie date teme, ci mai degrabă elevii ar putea să citească poveşti”, a explicat inspectorul pentru învățământ primar.

ÎNCEPÂND DIN CLASA A II-A, TEMELE DE VACANȚĂ SUNT BENEFICE Dacă la clasele mai mici, temele obligatorii de vacanță nu sunt deloc recomandate, la clasele mai mari pot fi benefice, mai ales că îi pot ajuta pe elevi să își fixeze cunoștințele deja acumulate în clasă și să nu uite definitiv de școală. ”Eu predau acum la clasa pregătitoare și nu le-am dat teme elevilor, deoarece cantitatea de informații nu este atât de mare. Totodată, după vacanță există două săptămâni de reacomodare, în care se reiau anumite cunoștințe, cu ore de recapitulare, mai ales la cei mici. Începând din clasa a II-a, se schimbă foaia, mai ales că elevii învață tabla înmulțirii, care trebuie să li se fixeze în minte. De asemenea, la clasele a II-a și a IV-a urmează evaluarea națională. Sunt multe variabile care trebuie luate în calcul”, a menționat profesorul pentru învățământ primar de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, Alina Theodorescu.

Calendar şcolar 2015

Elevii se vor întoarce la școală luni, 5 ianuarie, după două săptămâni de repaus. Următoarea vacanță, cea intersemestrială, va fi cuprinsă între 31 ianuarie și 8 februarie. Cursurile semestrului al doilea vor începe pe 9 februarie și se vor încheia pe 10 aprilie, iar vacanța de primăvară este cuprinsă între 11 aprilie și 19 aprilie, urmând ca elevii să se întoarcă la cursuri pe 20 aprilie, până pe 19 iunie. Săptămâna 6-10 aprilie, din semestrul al doilea, este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. Tezele din semestrul al II-lea se vor susține de regulă, până la data de 22 mai.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a stabilit ca simulările examenelor naționale din anul școlar 2014-2015 să se desfășoare în zilele de 23, 24 și 25 februarie — Evaluarea Națională, pentru elevii clasei a VIII-a, respectiv 2, 3, 4 și 6 martie — Bacalaureat, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. Absolvenții de liceu se vor putea înscrie la prima sesiune a examenului de bacalaureat între 25 și 29 mai și vor încheia cursurile în 29 mai. Prima sesiune de bacalaureat va începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Evaluarea națională va începe anul acesta pentru absolvenții de clasa a VIII-a pe data de 22 iunie, cu proba de limba și literatura română.