Fără vize pe carnetele de rentier, fără bani!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Constanţa continuă acţiunea de vizare a carnetelor de rentier agricol. Potrivit directorului executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu, campania de vizare a carnetelor de rentier agricol a început la 1 martie şi va continua până la 31 august, inclusiv. Cei care nu au carnetele vizate nu primesc banii cuveniţi. „De rentă viageră beneficiază anual, pentru toată viaţa, persoanele peste 62 de ani care şi-au înstrăinat terenurile agricole după 22 iulie 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii 247/2005, privind acordarea rentei viagere. Renta viageră agricolă reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol vândut, respectiv 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren arendat”, a declarat Burlacu. Pentru vizarea carnetului, rentierul se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice, cu actul de identitate în original, carnetul de rentier agricol şi, opţional, documente bancare pentru cei care vor banii să le fie viraţi direct în cont şi nu prin intermediul Poştei. În cazul în care vizarea carnetului de rentier este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte procură specială în original şi copie, plus cartea de identitate a mandatarului, în original şi în copie. Potrivit datelor statistice ale APIA Constanţa, până în prezent, din 10.186 de rentieri agricoli existenţi în baza de date a instituţiei în 2012, s-au prezentat pentru vizarea carnetelor 8.815 persoane. Vizarea documentelor se face la Biroul de Rentă Viageră Agricolă al APIA Constanţa, cu sediul la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa (strada Revoluţiei din 22 decembrie 1989, nr. 17-19, parter). Începând cu 1 ianuarie 2010, Legea 247/2005 a fost suspendată, astfel că, potrivit directorului Burlacu, potenţialii beneficiari n-au mai putut depune dosare în vederea acordării rentei. El a adăugat că se aşteptă un act normativ cu noile condiţii prin care să se poată reveni la renta viageră.