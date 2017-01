În seria materialelor realizate în dialog cu dr. Ionica Ciortan, directorul Centrului de Medicină Estetică şi Funcţională Hera Body Care, au fost abordate subiecte interesante, precum evaluarea sănătăţii făcută modernist, în maniera medicinei funcţionale, remodelarea corporală - slăbire şi sculptura trupului, înfrumuseţarea facială - reducerea ridurilor şi albirea pielii, reîntinerirea chipului prin metoda luminii intens pulsate (formula-vedetă a laserului), relaxarea realizată prin masaje sau cumulată cu hidroterapia, cromoterapia, meloterapia etc. Pentru dialogul de astăzi, am continuat conversaţia interesîndu-ne şi de celelalte servicii asigurate în centru, cuprinse în departamentul de frumuseţe. Deşi tentante subiectele legate de hair-styling sau de manichiură-pedichiură SPA, am decis să aflăm mai întîi ce se petrece în cabinetul de tatoo al Centrului Hera Body Care.

“Farduri din trusa computerizării - machiaj făcut cu laser..."

TELEGRAF Online R.: În cadrul Centrului Hera Body Care aveţi şi departament de Tatoo-BodyPainting - Tatoo Make Up. Ce se întîmplă în acest sector? I.C.: În departamentul acesta se efectuează serviciile enumerate, operaţiunile fiind făcute de către un specialist care deţine atît tehnica propriu-zisă a realizării, cît şi îndemînarea imaginativă cerută de aspectul artistic al imaginii. În sectorul de Tatoo, ca peste tot în centrul nostru de altfel, lucrează profesionişti, ceea ce înseamnă că manopera de body-painting şi de tatoo temporar este asigurată de o persoană instruită în domeniu (care deţine valenţe profesionale în grafică şi reproducere artistică), iar operaţiunile de tatuaj – inscripţionare cu laser sînt făcute de un medic specialist. R: La "Hera Body Care" se face şi tatoo make-up. Este vorba despre un machiaj permanent? I.C.: Da. Este un machiaj care nu dispare şi nu trebuie refăcut zilnic. Oricine doreşte să fie mai frumos şi acceptă make-up-ul permanent pentru buze, sprîncene şi pleoape poate beneficia de avantajele micropigmentaţiei. R: Pentru ce zone ale feţei este destinat acest machiaj? I.C.: Fiecare persoană are ceva de retuşat sau de subliniat. Spre exemplu, pentru multe femei, arcul sprîncenei este cel mai important. Expresivitatea, starea de spirit, semnele de îmbătrînire pot fi identificate cu ajutorul sprîncenelor. Prin pigmentarea fină ce imită firele naturale, sprîncenele capătă o formă şi un aspect deosebit, renunţîndu-se astfel la vopsirile repetate. Pentru alte persoane, o problemă este necesitatea refacerii frecvente a machiajului presupus de rujuri. Acum, cu tatoo make-up, ele au scăpat de rujuri prin make-up permanent. Folosirea pigmenţilor naturali pentru machiajul permanent corectează imperfecţiunile buzelor, atît în ceea ce priveşte forma, cît şi volumul. Arcul buzei superioare se accentuează şi poate schimba şi forma gurii. Colorarea şi conturarea buzelor cu nuanţa dorită nu mai necesită folosirea repetată a rujurilor, persoana fiind permanent machiată cît mai natural sau îndrăzneţ, în funcţie de preferinţe. R: Tatoo make-up-ul se face şi la ochi? I.C.: Se face, sigur că da, pentru fiecare zonă a feţei există instrumentar diferit, care asigură tatoo-ul cu protecţie medicală. Cine doreşte un make-up permanent la ochi se va bucura să constate că, în fiecare dimineaţă, se va da jos din pat gata fardată. Expresivitatea ochilor se accentuează prin pigmentarea liniei de sus şi de jos a pleoapelor. Machiajul nu se va întinde sau şterge, chiar dacă persoana a făcut sport, baie, plajă.

