FARE solicită UEFA şi FIFA să ancheteze Steaua pentru rasism

Asociaţia Foootball Against Racism in Europe (FARE) a solicitat UEFA şi FIFA să ancheteze clubul Steaua ca urmare a manifestărilor rasiste ale jucătorilor şi suporterilor echipei din Ghencea de la finalul partidei cu Sportul Studenţesc, din cadrul etapei a 28-a a Diviziei A. FARE a fost sesizată de suporterii echipei Rapid, care au trimis asociaţiei imagini filmate la finalul partidei din Regie în care jucătorii şi suporterii stelişti scandează "Am avut şi vom avea mereu / Boala pe ţigani / Ne pi... pe ei la infint / M... lui Rapid". Materialul video, care este titrat în limba engleză, a fost intitulat "Steaua recidivistă, Steaua rasistă", şi se încheie cu un mesaj al suporterilor rapidişti: "Help us, UEFA!" Pe site-ul oficial al FARE a fost publicat un articol în cadrul căruia se menţionează că în imaginile primite de la suporterii rapidişti se poate vedea salutul fascist şi se pot auzi scandările rasiste ale jucătorilor şi suporterilor stelişti.

În clipul video este surprins scandînd lozinci rasiste şi mijlocaşul Bănel Nicoliţă, care trebuia desemnat ambasador împotriva rasismului de către FARE cu sprijinul UEFA în cadrul unui meci demonstrativ organizat de Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Alianţa Civică a Romilor.

Conducerea FC Rapid a depus un memoriu la Comisia de Disciplină a FRF împotriva FC Steaua, cazul fiind judecat în cadrul şedinţei de ieri. După două ore de dezbateri nu s-a luat nici o decizie, verdictul fiind amînat pentru zilele următoare. Rapid a cerut depunctarea Stelei pentru scandări rasiste ale jucătorilor la adresa giuleştenilor. În schimb, s-a decis ca Steaua şi Dinamo să joace următorul joc de pe teren propriu fără spectatori pentru scandările rasiste ale spectatorilor la adresa romilor, respectiv, la adresa ivorianului Daouda.