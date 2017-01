Farmacii fără plafon pentru compensate şi gratuite

Îngheţaţi şi zgribuliţi, bolnavii, mai ales cei în vîrstă, aleargă de la o farmacie la alta, cu reţetele în mînă, dar în zadar. La început de an, în farmacii ori se face inventar, ori nu a venit încă plafonul pentru medicamentele compensate, ori se schimbă preţurile. Chiar dacă reţetele compensate ar trebui să poată fi eliberate oricînd, experienţa i-a învăţat pe bolnavi că singura lor şansă este începutul lunii. Şi asta pentru că banii farmaciilor pentru medicamente se termină repede, iar oamenii rămîn fără pilulele de care, de cele mai multe ori, depinde viaţa lor. „ Am fost la vreo trei farmacii, dar mi s-a spus că nu au primit încă plafonul pe luna aceasta. Nu ştiu care este problema, dar cred că nu este corect să suferim noi din cauza delăsării altora. Cred că guvernanţilor le pasă prea puţin de noi şi sînt mai interesaţi de binele lor”, a spus Ion Tudoran, un pensionar. Mai mult decît atît, unii pensionari susţin că nici măcar nu se mai gîndesc să meargă la farmacie la mijlocul lunii, deoarece ştiu că va trebui să alerge dintr-o unitate farmaceutică în alta. „Merg la farmacie doar la începutul lunii. De ce m-aş duce pe 15 ale lunii, cînd mi se termină medicaţia, dacă ştiu că nu găsesc plafon la nicio farmacie din cartierul meu? Mai bine stau la coadă un pic şi după aceea nu mai am probleme”, a spus Elisabeta Martin, o altă pensionară. Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate susţin că farmaciştii pot elibera medicamente la o treime din valoarea de contract totală din luna trecută. Din păcate, farmaciştii nu au înţeles corect decizia CJAS şi au calculat o treime din valoarea iniţială acordată pe decembrie. Angajaţii Casei Judeţene spun că aşteaptă să primească în cel mai scurt timp fila de buget pentru anul 2007, ca să poată stabili ce sumă trebuie alocată farmaciilor în această lună.