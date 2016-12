„Farmecul Muzicii”, premiat la Lumina

Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Naţional „Farmecul Muzicii”, care s-a desfăşurat, la sfârşitul săptămânii trecute, în localitatea constănţeană Lumina, şi-a desemnat câştigătorii, într-o atmosferă de vis, pe scena Căminului Cultural. Competiţia a fost extrem de strânsă, iar tinerele talente, cu vârste cuprinse între cinci şi 25 de ani, au reuşit să impresioneze publicul şi juriul, prezidat şi de această dată de îndrăgitul Mihai Trăistariu.

În urma deliberării juriului, la categoria de vârstă cinci-nouă ani, Trofeul „Farmecul Muzicii” a ajuns la Teodora Sabina Sava din Piatra Neamţ. Denisa Ştefania Lucan din Năvodari a obţinut locul I, iar Premiul al II-lea le-a fost acordat Eleonorei Maria Filipoiu din Slobozia, Mariei Popescu din Constanţa şi ieşencei Alexia Urtoi. Premiul al III-lea a fost împărţit între doi constănţeni, David Andrei Burlacu şi Nicola Iuliana Dragu şi o ieşeancă, Iuliana Dumbravă.

La secţiunea de vârstă 10-13 ani, Patricia Ciobotaru a dus trofeul festivalului la Oradea, iar suceveanul Eduard Hanuseac şi constănţeanca Bianca Niţă au obţinut Premiul I. Pe locul al II-lea s-au clasat Irina Ionescu din Bucureşti şi Erika Isac din Constanţa, iar Premiul al III-lea a ajuns la Braşov, la Gabriela Bejan, dar şi la Călăraşi, la Denisa Pârvu. La categoria de vârstă 14-17 ani, cea mai talentată interpretă a fost declarată constănţeanca Diana Antonică, căreia juriul i-a acordat Trofeul „Farmecul Muzicii”. Premiul I a rămas tot acasă, la Claudiu Băluţă, Premiul al II-lea le-a revenit lui Alexandru Bileca din Constanţa şi Alinei Dragomir din Mangalia, iar pe locul al II-lea s-au clasat o constănţeancă, Maria Elena Radu şi o craioveancă, Delia Popescu. Câştigători la secţiunea 18-25 ani au fost Alexandru Florea din Constanţa, distins cu Trofeu, clujeanul Vlad Glica care a obţinut Premiul I, Ştefania Beda din Roman - Premiul al II-lea şi Andrei Ciprian Rosentzveig din Constanţa - Premiul al III-lea.

ELENA RADU, DISTINSĂ CU PREMIUL IN MEMORIAM „FLORIN OREZEANU” Elena Radu a primit şi premiul „Florin Orezeanu”, pentru talent şi sensibilitate. Acesta este cel de-al treilea an în care Action Television Production, reprezentată de Alina Cosmoiu, cea care a fost şi amfitrioana evenimentului muzical, a acordat acest premiu in memoriam.

Totodată, în cadrul manifestării competiţionale, şi Juriul Copiilor a avut un cuvânt greu de spus, acordându-le trofee talentaţilor concurenţi Eleonora Filipoiu, Gabriela Bejan, Claudiu Băluţă şi Alexandru Florea.

COMPETIŢIE, PRIETENIE ŞI FOC DE TABĂRĂ Competiţia a fost şi prilej de noi... prietenii. După prima seară de concurs, participanţi, părinţi şi membri ai juriului, s-au adunat pe plaja Năvodari pentru focul de tabără, moment devenit deja tradiţie în cadrul manifestării, care a ajuns anul acesta la cea de-a IV-a ediţie. În ziua galei laureaţilor, un moment cu totul inedit a fost duetul Doinei Moroşanu alături de Elena Păunescu, pe piesa „Padam, Padam” a lui Edith Piaf.

„Farmecul Muzicii” a fost promovat, în perioada 20-21 august, datorită Primăriei şi Consiliului Local Lumina, partener media fiind Action Television Production.