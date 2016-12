Farul crede în minuni sub Tîmpa

Chiar dacă şansele de salvare de la retrogradare s-au redus simţitor după rezultatele înregistrate în ultima etapă din Liga I, jucătorii Farului nu şi-au pierdut speranţa că vor evolua şi din sezonul următor pe prima scenă. În partida pe care Farul o va disputa, astăzi, de la ora 18.00, în deplasare cu FC Braşov, George Curcă, cel mai vechi jucător al formaţiei de la ţărmul mării, speră ca şansa să fie de partea Farului. Căpitanul constănţenilor pare cel mai optimist dintre toţi componenţii echipei, sperînd pînă în ultima etapă că şi la anul va putea juca în primul eşalon. “Este adevărat că ne-am îndepărtat şi mai mult de primul loc de deasupra liniei, însă, pînă cînd matematic vom mai avea şanse, vom crede în şansa noastră. Sper ca şi cei tineri să îşi dea seama de ce ar însemna retrogradarea echipei, de faptul că din liga a doua le va fi aproape imposibil să se transfere la vreo echipă puternică. Mai sînt 15 puncte în joc şi sperăm să facem în ultimele cinci etape ce nu am reuşit în ultimele 11 jocuri. Mergem la Braşov să facem un meci bun, să spargem ghinionul“, a spus Curcă. Consilierul tehnic Cristian Cămui a declarat, ieri, că este dezamăgit de evoluţia echipei în retur, dar are încredere că jucătorii săi pot obţine un rezultat bun cu FC Braşov: „Este ruşinos că am acumulat doar patru puncte în retur. La Braşov mergem să jucăm. Sperăm să nu mai avem parte de un arbitraj potrivnic şi să revenim la Constanţa cu un rezultat bun”.

Formaţiile probabile - FC Braşov (antrenor Răzvan Lucescu): Coman - Rui Duarte, Abrudan, N. Constantin, Ezequias - Roman, Paulo Adriano, Ilyeş, C. Munteanu - Sburlea, Surdu; Farul (antrenori Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu): G. Curcă - Măţel, Rastovac, Pahor, Vukomanovic - Băcilă, Pătraşcu, Rusmir, Voiculeţ - Alibec, Gerlem. Arbitri: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Bogdan Velicu (Bucureşti) şi Mihai Artene (Vaslui).

Dacă la Braşov va avea loc primul joc al etapei, tot azi, de la ora 21.00, este programat derby-ul Steaua - Dinamo. Celelalte meciuri ale rundei - sîmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC Vaslui (ora 16.00); Poli Timişoara - Oţelul Galaţi (ora 17.00); Pandurii Tg. Jiu - Poli Iaşi (ora 19.00); Gloria Buzău - Rapid (ora 21.00); duminică: CS Otopeni - U. Craiova (ora 17.00); FC Argeş - Gloria Bistriţa (ora 17.00); Unirea Urziceni - CFR Cluj (ora 20.30).

Clasament

1. Dinamo 29 19 4 6 50-20 61 (+16)

2. Unirea Urziceni 29 18 5 6 44-17 59 (+17)

3. FC Timişoara* 29 18 7 4 54-32 55 (+19)

4. Steaua 29 13 12 4 39-21 51 (+9)

5. CFR Cluj 29 14 9 6 38-22 51 (+6)

6. U. Craiova 29 13 10 6 38-21 49 (+4)

7. Rapid 29 14 6 9 39-27 48 (+3)

8. FC Braşov 29 11 12 6 29-21 45 (+3)

9. FC Vaslui 29 13 6 10 37-32 45 (0)

10. FC Argeş 29 10 8 11 34-38 38 (-4)

11. Pandurii Tg. Jiu 29 10 7 12 24-33 37 (-5)

12. Oţelul Galaţi 29 10 6 13 34-43 36 (-9)

13. Gloria Bistriţa 29 9 5 15 25-36 32 (-13)

14. Poli Iaşi 29 9 4 16 25-39 31 (-14)

15. Gaz Metan 29 8 6 15 30-44 30 (-12)

16. FC FARUL 29 6 5 18 22-48 23 (-22)

17. CS Otopeni 29 3 7 19 21-47 16 (-26)

18. Gloria Buzău 29 2 3 24 15-57 9 (-33)

- echipă penalizată cu 6 puncte