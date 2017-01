Farul, învinsă de arbitri şi de propria neputinţă

Agonia Farului se prelungeşte, după ce constănţenii au pierdut pe teren propriu, 1-3 cu Poli Timişoara, ieri, în etapa a 31-a a Ligii I şi au ajuns la -15 în clasamentul “adevărului”. În faţa timişorenilor, elevii lui Basarab Panduru s-au descurcat mai bine în startul partidei şi Apostol a deschis scorul cu o lovitură de cap, în min. 17. Ocaziile s-au succedat la ambele porţi, dar pînă la pauză, cele mai importante momente au fost accidentările lui Apostol şi Todoran, ambii părăsind terenul. La reluare, centralul Adrian Comănescu nu a acordat o lovitură de pedeapsă pentru Farul, la faultul comis de Cînu asupra lui Tilincă (min. 54) şi totul s-a întors în favoarea oaspeţilor în doar două minute. Karamyan, cu ajutorul lui Vlas, dintr-o lovitură liberă în min. 68 şi Andrei Cristea, şut de senzaţie de la 18 m, în min. 69, au adus Poli în avantaj. Pe final, timişorenii au punctat din nou prin Karamyan, în min. 85, profitînd de degringolada din tabăra Farului.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Băcilă, Gheară, Şchiopu, L. Florea - Todoran (33 M. Nae), V. Păcuraru, Otvoş, I. Apostol (45 Gerlem) - Tilincă (69 T. Moldovan), Guriţă; Poli Timişoara (antrenor Vali Velcea): Pantilimon - I. Matei (60 Torje), McKain, Cînu, Emeghara -Abiodun (72 S. Rădoi), Alexa, Omoduemuke, Karamian - Pleşan (46 A. Cristea) - G. Bucur. Cartonaşe galbene: Şchiopu/ Omodduemuke, Cînu. Spectatori: 2.000. Au arbitrat: Adrian Comănescu (Rm. Vîlcea) - Nicolae Marodin şi Dumitru Bărgăoanu (ambii din Bucureşti).

Panduru a atacat dur jucătorii

Foarte supărat după înfrîngere, antrenorul Farului nu s-a sfiit să-şi critice dur elevii. “M-am săturat să antrenez jucători de Divizia B. Este vina mea pentru că am acceptat să antrenez jucătorii pe care i-au vrut alţii. Nae şi Gerlem au pierdut acest meci, iar primul şi-a bătut joc de el în ultimul timp. Unii jucători nu merită să-i antrenez, dar o să stau pînă la sfîrşit. Ne ducem unde ne este locul”, a acuzat tehnicianul constănţean. El l-a exclus din lot, marţi, pe Ion Barbu din cauza unor motive administrative, fostul căpitan fiind primit la antrenamente doar la insistenţele conducerii. În plus, Panduru se pare că vrea să ia aceeaşi măsură, astăzi, împotriva lui Nae, Gerlem şi Moldovan. De cealaltă parte, jucătorii s-au arătat deranjaţi de comportamentul antrenorului şi au mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare finalul sezonului, cînd acesta va părăsi Constanţa. Panduru a atacat dur şi arbitrajul, considerînd că a viciat rezultatul: “Am fost călcaţi tot timpul în picioare, iar acum nu am primit un penalty clar. Dacă sîntem condamnaţi la retrogradare, măcar să ni se spună şi să nu mă mai agit atît. Se vrea retrogradarea Farului în liga secundă şi dacă nu luăm minimum 3 puncte, dacă nu chiar 6, nu avem şanse să scăpăm”. De partea cealaltă, antrenorul lui Poli, Vali Velcea, şi-a plătit poliţele împotriva lui Panduru, cel care nu l-a primit în Banat pe vremea cînd era jucător: “Prin acest succes mi-am satisfăcut o plăcere personală”.

Incidente cu suporterii

Galeria constănţeană s-a războit cu jandarmii prezenţi la stadion în momentul în care, la pauză, a plecat din peluză şi a încercat să forţeze pătrunderea la tribuna I a arenei. Un dispozitiv de aproximativ 30 de jandarmi le-a blocat însă accesul, astfel că la intrarea în tribuna întîi a stadionului “Farul” s-a creat o busculadă. Preşedintele executiv al clubului, Florentin Chiforeanu, a intervenit, spunîndu-le suporterilor că pentru a intra la tribuna I ar avea nevoie de tichete cu sectorul, rîndul şi locul rezervat fiecărui suporter. După ce au mai discutat preţ de cîteva minute cu oficialul Farului, suporterii au primit permisiunea de a intra la tribuna I, unde au fost înconjuraţi de jandarmi, dar nu s-au mai înregistrat incidente.