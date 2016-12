Farul pîlpîie spre liga secundă

Odiseea Farului în prima ligă pare să se apropie de sfîrşit, după ce constănţenii au pierdut încă un joc, aseară, pe teren propriu, 0-1 în faţa Unirii Urziceni, în etapa a 29-a a Ligii I. Fără prea multe idei de joc şi fără mult aşteptata dăruire a jucătorilor, formaţia de pe litoral a fost o pradă uşoară pentru ialomiţeni, doar ratările uriaşe ale oaspeţilor făcînd ca diferenţa să fie minimă. În prima repriză, Farul a pîlpîit la şutul superb a lui Chico, din min. 18, mingea lovind violent transversala. În rest, aceleaşi erori incredibile în defensivă, dar şi numeroase pase greşite şi multă indolenţă, campion la ultimul capitol fiind Gerlem. Profitînd de spaţiile largi, Unirea şi-a creat ocazii de a marca, dar Curcă i-a blocat pe Rusescu, în două rînduri, după şuturi puternice, şi pe Bilaşco, lovitură de cap din marginea careului. Portarul constănţean a avut şi noroc, Frunză, scăpat singur în min. 27, trimiţînd pe lîngă poartă, în timp ce mingea trimisă de Bilaşco, în min. 30, a lovit bara. Cel mai bun jucător al gazdelor a gafat însă cu două minute înainte de pauză, cînd a scăpat în plasă mingea centrată de Iulian Apostol, Curcă fiind păcălit şi de plonjonul lui Bilaşco. Ultimul s-a aflat însă într-o poziţie de ofsaid, nesemnalizată de asistentul Adrian Ghinghiuleac, şi, chiar dacă nu a atins mingea, a influenţat decisiv faza. La reluare, elevii lui Cristian Cămui au încercat să mai salveze cîte ceva, dar singurul moment mai încins a fost şutul lui Gerlem, din min. 51, respins de Grigore. De partea cealaltă, ialomiţenii au stat “la cutie” şi au jucat pe contraatac, bara salvîndu-l din nou pe pe Curcă la şutul lui Bilaşco, din min. 66. Pînă la final, nu s-a mai întîmplat nimic, constănţenii părăsind terenul în scandările ironice ale galeriei: “UEFA! UEFA!”

Au evoluat - Farul (antrenori Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu): G. Curcă - Măţel, Pătraşcu, Pahor, Vukomanovic - Băcilă (84 Mendy), Teekloh, Rusmir (62 Alibec), Gerlem (71 Fatai) - Voiculeţ, Chico; Unirea (antrenor Dan Petrescu): C. Grigore - E. Nicu, Fernandes, Mehmedovic, Brandan - D. Varga (89 Todoran), Gomez, I. Apostol, S. Frunză (81 Pădureţu) - Bilaşco, Rusescu (73 T. Bălan). Marcator: I. Apostol 43. Cartonaşe galbene: Gerlem, Băcilă, Chico. Au arbitrat: Marian Nicolae Bordean (Sibiu) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Adrian Radu Ghinguleac (Bucureşti). Spectatori: 2.000.

Critici dure pentru jucătorii constănţeni

Nemulţumiţi de atitudinea jucătorilor, oficialii constănţeni i-au criticat dur pe aceştia la finalul partidei. “Dacă nici primele oferite nu i-au putut mobiliza, nu ştiu ce putem să facem. Aş fi vrut să le spun jucătorilor după acest meci că au arătat caracter şi că vor ca Farul să nu retrogradeze, dar în cazul multora nu pot. Nu văd dorinţa de victorie, dar probabil, că atît putem în acest moment. Chiar dacă a fost ofsaid la gol, victoria Unirii este meritată. Şi neşansa a fost cu noi, pentru că, dacă am fi înscris primii, poate am fi luat măcat un punct”, a spus secundul Sevastian Iovănescu, care a dezvăluit că în vestiar au fost discuţii contradictorii între jucători. “Este greu să joci bine pentru că este multă presiune, dar am luat trei puncte de aur. Sper ca Farul să nu retrogradeze şi să ia maximum de puncte în etapele rămase. Este un oraş mare şi sîntem trataţi mereu cu fair-play cînd venim aici. Nu ştiu dacă a fost ofsaid la gol, dar mi-aş dori să nu fi fost pentru că nu vreau să cîştig aşa”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Dan Petrescu.