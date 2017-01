Farul şi-a încărcat armele pentru retur

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, formaţia antrenată de Ion Marin se pregăteşte să facă primul pas către menţinerea în prima ligă, sîmbătă, cînd dă piept cu Gloria Buzău, în etapa a 18-a. Mai mult, tehnicianul constănţean şi-a fixat un obiectiv extrem de îndrăzneţ, clasarea în primele zece locuri la finalul acestui sezon. “Farul este într-o reconstrucţie din mers, fără să schimbăm însă obiectivul. Am încredere că putem atinge această ţintă şi nu trebuie să ne obişnuim cu obiective mărunte. Motto-ul nostru este construirea unei echipe competitive şi ieşirea din anonimat. Sînt obiective realizabile, dar nu foarte îndrăzneţe. La Farul joacă acei jucători care dau randament şi nu contează numele sau vîrsta. Nu trebuie să aşteptăm să împlinescă 100 de ani, cine merită, va juca. A mai avut loc schimbarea sistemului de joc, într-un 4-4-2 mult mai agresiv, mai direct pe poartă, prin care ajungem mai uşor la poartă, avem ocazii mai multe, şi reuşim să şi marcăm. Ne propunem pentru retur o îmbunătăţire a imaginii pe plan individual, a echipei şi a grupului, dublată de o creştere valorică individuală a jucătorilor, care să le permită să primească oferte de la cluburile mari”, a explicat “Săpăligă”. Antrenorul Farului nu concepe să rateze cele trei puncte în disputa cu buzoienii, chiar dacă recunoaşte că echipa sa va avea o misiune grea. “Consider că acest joc este cel mai important meci al returului, din mai multe motive. Jucăm împotriva unei contracandidate din subsolul clasamentului şi este un joc de şase puncte, vom întîlni o formaţie cu totul necunoscută şi există teama de necunoscut. În plus, este foarte important să cîştigăm încrederea suporterilor încă din debut şi cele trei puncte. Am emoţii pentru acest joc. Dacă aş fi ştiut mai multe despre adversari, poate aş fi fost mai liniştit”, a spus tehnicianul constănţean. Pentru meciul de sîmbătă, “Săpăligă” a reţinut în cantonament 20 de jucători, lipsind Gerlem, Teekloh şi Nanu, toţi accidentaţi. Semne de întrebare sînt şi în dreptul lui Voiculeţ, răcit, şi Vukomanovic, căruia nu i-a sosit cartea verde.

Vukomanovic, prezentat oficial

Căpitanul Farului, George Curcă, este convins că formaţia de pe litoral va debuta cu dreptul în acest retur. “Vom avea un meci greu, dar nu trebuie să ne speriem atît de tare de buzoieni şi să ne gîndim pe unde scoatem cămaşa. Nu cred că Gloria ne poate pune prea multe probleme şi sper să începem cu dreptul returul”, a spus portarul constănţean. “Este o partidă importantă, dar vom face totul să ieşim cu capul sus de pe teren. Încercăm să strîngem cît mai multe puncte, indiferent de numele adversarului”, a adăugat mijlocaşul Cristian Pantelie. “Am avut probleme de acomodare şi nu m-am descurcat în primele amicale, dar acum este mult mai bine”, a spus şi noul venitul Jan Pahor, care va debuta sîmbătă pentru Farul. Oficialii constănţeni au prezentat ieri şi ultima achiziţie, sîrbul Branislav Vukomanovic, care ar putea fi titular sîmbătă. “Mi-a plăcut echipa de la primul amical pe care l-am văzut în Turcia şi, după ce am vorbit cu prietenul meu, Bozovic, de la Rapid, am decis să vin în România”, a dezvăluit fundaşul stînga.

Etapa a 18-a va debuta astăzi, cînd sînt programate primele două meciuri: Poli Iaşi - Universitatea Craiova (ora 19.00, GSP TV) şi Steaua - FC Vaslui (ora 20.45, Antena 1).

Clasament

1. Dinamo 17 11 2 4 25-13 35 (+8)

2. Unirea Urziceni 17 11 1 5 28-14 34 (+10)

3. FC Timişoara* 17 10 5 2 32-20 29 (+11)

4. Steaua 17 7 8 2 24-13 29 (+5)

5. CFR Cluj 17 8 5 4 24-13 29 (+2)

6. U. Craiova 17 7 7 3 23-16 28 (+1)

7. Rapid 17 8 4 5 22-17 28 (+1)

8. FC Argeş 17 8 3 6 24-21 27 (+3)

9. FC Vaslui 17 7 4 6 19-16 25 (-2)

10. FC Braşov 17 5 8 4 14-13 23 (-1)

11. Oţelul Galaţi 17 6 5 6 22-20 23 (-4)

12. Gloria Bistriţa 17 6 3 8 17-17 21 (-6)

13. Pandurii Tg. Jiu 17 5 6 6 17-22 21 (-3)

14. FC FARUL 17 5 4 8 14-24 19 (-8)

15. Poli Iaşi 17 4 4 9 13-25 16 (-11)

16. Gaz Metan 17 4 3 10 18-31 15 (-9)

17. CS Otopeni 17 2 3 12 14-31 9 (-15)

18. Gloria Buzău 17 0 3 14 6-30 3 (-21)

* - echipă penalizată cu 6 puncte